Coronavirus, Germania: ok a test vaccino su 200 volontari sani 

Via libera in Germania ai test sull'uomo di un candidato vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2. La sperimentazione coinvolgerà 200 volontari sani e sarà il primo studio clinico avviato nel Paese su un possibile prodotto-scudo contro Covid-19, il quarto trial nel mondo secondo il Paul Ehrlich Institute (Pei) tedesco, organismo federale per i vaccini e i biofarmaci. Il Pei ha autorizzato il test su un vaccino sperimentale della società BioNTech con sede a Magonza, che lo sta sviluppando in collaborazione l'americana Pfizer.