Coronavirus, Borrelli: "La app serve e sarà molto utile" 

Covid, Zaia: app sul tracciamento? Dovremo renderla obbligatoria

Marghera (Ve), 20 apr. (askanews) - In Veneto la futura app sul tracciamento dei contatti in vista della fase 2 dovrà essere obbligatoria, altrimenti non funzionerà, ha spiegato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel consueto punto stampa alla Protezione Civile di Marghera (Ve). Per scaricarla - ha spiegato - servirà un indirizzo e-mail e il codice fiscale. Poi bisognerà portare il ...