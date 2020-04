Coronavirus, Trump: "Lunedì riaprono Texas e Vermont" 

Texas e Vermont potranno riaprire lunedì alcune delle attività chiuse a causa della pandemia di coronavirus, mentre in Montana si potrà iniziare da venerdì ad allentare le restrizioni. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca dopo la riunione della task force, sottolineando che "si continuano a vedere alcuni segnali positivi che il virus abbia superato il picco".

Si stanno facendo "grandi studi" sul fatto che il coronavirus sta facendo più vittime in alcune comunità, come quella afroamericana e quella ispanica, qualcosa che "non ci piace, non è giusto", ha aggiunto Trump.

Coronavirus, negli Usa oltre 37mila morti