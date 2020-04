Coronavirus, in Germania oltre 133mila casi 

Sono almeno 133.830 le persone contagiate dal Covid-19 in Germania, dove in 3.868 hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto l'Istituto Robert Koch per le malattie infettive. Nelle ultime 24 ore, l'organizzazione riporta 3.380 nuovi casi e 299 nuovi decessi in Germania.