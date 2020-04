Brusaferro (Iss): "Test è un tormentone, difficile oggi patente immunità" 

"Quello dei test sierologici è un tormentone che ci accompagna giorno per giorno". Lo ha affermato in conferenza stampa alla Protezione Civile il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, che rispondendo a una domanda dei giornalisti ha ribadito: "E' difficile dare oggi una patente di immunità, non ci sono le basi tecnico-scientifiche". Questo perché "ci sono molti prodotti sul mercato, e i numeri sono in crescita. Ma manca una valutazione precisa delle loro caratteristiche in termini di specificità e valore predittivo positivo e negativo", per evitare "falsi positivi e falsi negativi". Questo è "in itinere, e dunque è difficile dare una patente o un patentino di immunità oggi; laddove il test risulti positivo, è sempre necessario aggiungere un tampone" per capire se c'è un'infezione in atto.

Brusaferro, che è anche componente del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza coronavirus, ha poi spiegato che per passare alla fase 2 è "allo studio" del Comitato tecnico-scientifico "un mix di misure che consentano di togliere alcune restrizioni. Il nostro faro guida è mantenere il cosiddetto 'R con 0'", l'indice di trasmissione del virus, "sotto l'uno, perché altrimenti avremmo una ripartenza della circolazione del virus".

Fondamentale, dunque, è ripartire adottando "un mix di provvedimenti come il monitoraggio stretto e la capacità di tracciare velocemente" i casi positivi e i contatti. La raccomandazione resta quella di "essere molto cauti" nelle misure per la ripartenza, "per evitare che ci sia anche una ripartenza della curva dei contagi. Bisogna muoversi in modo graduale, individuando alcuni settori e attuando misure di monitoraggio".