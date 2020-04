Coronavirus, salgono a 127 i medici morti in Italia 

Coronavirus, Leonardo stampa in 3D le valvole per i respiratori

Milano, 16 apr. (askanews) - "Stiamo realizzando le valvole ideate da Isinnova, che permettono di trasformare le maschere da snorkeling della Decathlon in un respiratore". Non solo aerei ed elicotteri per la lotta alla pandemia; l'azienda aerospaziale italiana Leonardo, infatti, rispondendo all'appello di Isinnova, ha deciso di avviare in alcuni suoi stabilimenti la produzione di valvole ...