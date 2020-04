Coronavirus, Spallanzani: 160 positivi, 23 con supporto respiratorio 

I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 160. Di questi 23 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 263. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. Lo rende noto il bollettino medico dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani'.

"In questa giornata particolare - si legge ancora - desideriamo dedicare, a nome di tutta la Comunità Clinica e Scientifica dello Spallanzani, un pensiero affettuoso di vicinanza e solidarietà a Tutti coloro che hanno in questo momento, in Italia, propri congiunti ricoverati e soprattutto ai parenti di pazienti che non ce l'hanno fatta. Vi abbracciamo uno ad uno, virtualmente, mentre continuiamo il nostro lavoro al servizio della persona".