Coronavirus, paziente positiva in ospedale a Pozzuoli: contagiati infermieri 

Alcuni operatori socio-sanitari e infermieri dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) sono risultati positivi al coronavirus dopo il passaggio in ospedale di una paziente positiva, ma che non presentava sintomi e per la quale il tampone aveva dato esito negativo. Il reparto di Medicina dell'ospedale, dove era stata ricoverata la paziente, è stato chiuso per il tempo necessario alla sanificazione ed è subito tornato operativo.

Nei giorni scorsi è giunta al pronto soccorso dell'ospedale una paziente, affetta da patologia ematologica, che non presentava sintomi riconducibili al Covid-19; la donna è stata comunque sottoposta al test, risultato negativo. Dopo il suo trasferimento in un altro ospedale è stata nuovamente sottoposta a tampone, che stavolta ha dato esito positivo. Sono quindi scattati i controlli sugli operatori dell'ospedale di Pozzuoli impegnati nel reparto che ha ospitato la donna, alcuni dei quali sono risultati positivi al coronavirus.