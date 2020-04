Coronavirus Veneto, giù i ricoveri in terapia intensiva 

In Veneto i casi positivi di coronovirus sono saliti oggi a 14077, 186 in più rispetto a ieri, i negativizzati sono saliti a 2492, mentre le persone in isolamento domiciliare sono scese a 18356; in calo i pazienti ricoverati, scesi a 1428 - 17 in meno da ieri - così come quelli in terapia intensiva scesi a 249, 2 in meno. 856 i morti in totale dal 21 febbraio, 759 negli ospedali, 4 in più da ieri sera. 1691 i guariti dimessi.