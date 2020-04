Coronavirus, in Francia altri 643 decessi  

L'epidemia da coronavirus ha provocato in Francia 13.832 vittime dal primo marzo. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Sanità del Paese, Jérome Salomon, precisando che il bilancio quotidiano è di 643 vittime. Ieri il numero dei decessi era stato di 578. Tenendo conto delle dimissioni il saldo dei casi in rianimazione è negativo (-121) per il terzo giorno consecutivo. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità sanitarie, la Francia conta 93.790 casi confermati di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia.