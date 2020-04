Coronavirus, oltre 18800 morti in Italia 

Sono 18849 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 570 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 30455, con un incremento di quasi 2000 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 98273 (+1396): in isolamento domiciliare 66534 persone, 28242 sono ricoverate e 3497 (-108), in terapia intensiva.

I dati dell'emergenza in Italia