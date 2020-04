Coronavirus, Orban estende misure a tempo indeterminato  

Con un aumento di 210 casi di contagio da coronavirus, l'Ungheria ha registrato oggi il balzo in avanti più pronunciato nel numero di infezioni, per un totale di 1190. Per rallentare la diffusione del virus, il premier Viktor Orban ha deciso di estendere a tempo indeterminato le misure restrittive in vigore fino al 9 aprile. Il vero test è ancora da superare, ha dichiarato Viktor Orban spiegando che il Paese avrà bisogno di circa 8mila respiratori quando la pandemia avrà raggiunto il suo picco, mentre quelli disponibili in tempi normali sono circa duemila.