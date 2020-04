Coronavirus, a New York record di vittime: 799 morti in un giorno 

INFOGRAFICA Come il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 INFOGRAFICA Come il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani Ecco come l'emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani LAVORO Sospese alcune attività produttive, restano aperte quelle essenziali Molte aziende hanno applicato lo smartwork a distanza SPOSTAMENTI Non ci si può sposate dal proprio comune se non per esigenze di lavoro ...