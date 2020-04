Coronavirus, in Iran oltre 4100 morti e 66200 contagi 

Sono 117 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita a causa del Covid-19 in Iran, dove il numero dei decessi ha raggiunto quota 4.110. Lo riferisce il ministero della Sanità di Teheran. E' salito invece a 66.220 il totale dei contagiati, con 1.624 nuovi casi in un giorno. Tra i contagiati, 3.918 versano in gravi condizioni.

Ad aver sconfitto il coronavirus sono invece 32.309 persone, dimesse dagli ospedali iraniani. Sono finora 231.393 i test condotti in Iran per verificare un eventuale contagio da Covid-19.