Nuovo record di morti a New York, Cuomo: "Solo ieri 779 persone"

(Agenzia Vista) New York, 09 aprile 2020 Nuovo record di morti a New York, Cuomo: "Solo ieri 779 persone" "La cattiva notizia è terribile. Abbiamo il numero più alto di morti in un giorno finora, 779 persone. Il numero di decessi è andato costantemente crescendo raggiungendo il nuovo picco ieri." Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, nel corso del consueto punto ...