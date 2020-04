Coronavirus, nel mondo quasi 1,5 milioni di contagi 

Molinari (Lega): "Ue non è all'altezza. Italia bloccata da Bruxelles aspetta permesso di spendere"

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Molinari (Lega): "Ue non è all'altezza. Italia bloccata da Bruxelles aspetta permesso di spendere" "L'Europa di sta dimostrando non all'altezza, quando Conte dice 'se non si trova una soluzione faremo da soli' dice un'ovvietà", queste le parole del presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari intervistato dall’Agenzia Vista. "E' ...