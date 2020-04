Coronavirus, Israele chiude tutto per la Pasqua ebraica 

Israele chiude tutto per Pesach, la Pasqua ebraica, chiamata anche Passover. Il governo ha diramato misure rigidissime per impedire che domani sera le famiglie allargate si riuniscano per la tradizionale cena del Seder, diffondendo il contagio del coronavirus. Il lockdown scatta questa sera alle 19, ma verrà ulteriormente rafforzato da un coprifuoco in vigore dalle 15 di domani pomeriggio.

A partire dalle 19 di questa sera e fino alle sette del mattino di venerdì cesseranno i trasporti pubblici e nessuno potrà allontanarsi dalla comunità in cui vive. Gerusalemme è stata divisa in sette zone entro le quali sarà vietato spostarsi, escluse le emergenze. Domani alle 15, partirà il coprifuoco previsto fino alle sette del mattino successivo: chiuderanno tutti i negozi e nessuno potrà allontanarsi più di cento metri dalla propria casa. La cena del Seder è uno dei momenti più importanti dell'anno per le famiglie ebraiche, che si riuniscono per un pasto rituale e la lettura dell'Haggadah, la narrazione dell'esodo del popolo ebraico dell'Egitto. Tradizionalmente il più piccolo della tavolata pone una serie di domande ai più anziani, ma quest'anno si vuole evitare di riunire nonni, nipoti, zii e cugini, limitando la partecipazione del Seder a chi abita nella stessa casa.