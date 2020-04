Coronavirus, Locatelli: "A breve validazione test sierologici e scelta target popolazione" 

Arriverà "a breve" la validazione dei test sierologici da poter effettuare su "gruppi specifici della popolazione italiana" per rilevare la presenza degli anticorpi a Sars-Cov-2 attraverso un prelievo di sangue. Ad assicurarlo all'Adnkronos Salute è il presidente del Css (Consiglio superiore di sanità) Franco Locatelli, secondo il quale la validazione è un momento essenziale per individuare test a "elevata sensibilità e specificità" applicabili "su scala nazionale", per evitare il rischio di disomogeneità fra le varie regioni, alcune delle quali sono già partite e stanno effettuando i test sierologici. Esami che potranno essere utili in vista della fase 2, per rilevare la diffusione del virus in particolari "gruppi di lavoratori" che verranno individuati dagli esperti.