Coronavirus, positiva una tigre dello zoo di New York 

Un tigre dello zoo del Bronx, a New York, è risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto la Wildlife Conservation Society in un comunicato, come riferisce l'emittente Abc. L'esemplare, una femmina di 4 anni di nome Nadia, è affetta da tosse secca e non mostra appetito. E' stata sottoposta al test per precauzione e il risultato dell'esame è stato confermato dallUSDA's National Veterinary Services Laboratory in Iowa. Altre 3 tigri e 3 leoni mostrano sintomi associabili al coronavirus.

Tra questi esemplari anche Azul, sorella di Nadia. Tutti gli animali, si legge, dovrebbero recuperare. Secondo il Washington Post, che fa riferimento ad informazioni del Dipartimento dell'Agricoltura, i felini sarebbero stati contagiati da un inserviente dello zoo. La struttura è chiusa dal 16 marzo.