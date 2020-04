Coronavirus, Johnson ricoverato per esami: "Una precauzione" 

Il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per una serie di esami. Il primo ministro è risultato positivo al coronavirus e mostra sintomi da 10 giorni. Una portavoce di Downing Street, si legge sul Guardina, ha reso noto che "il primo ministro, su consiglio del suo medico, è stato ricoverato in ospedale per esami. E' un passo precauzionale, visto che il primo ministro continua a mostrare sintomi persistenti del coronavirus da 10 giorni dopo essere risultato positivo". "Il primo ministro -ha aggiunto- ringrazia il Servizio Sanitario per il lavoro duro svolto in maniera incredibile e esorta i cittadini a continuare a seguire le indicazioni del governo: rimanere a casa, proteggere il Servizio Sanitario e salvare vite".