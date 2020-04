Coronavirus Ippolito: "Non gridare vittoria per pochi giorni di calo casi" 

"Non gridare vittoria per pochi giorni di calo casi". Così il direttore scientifico dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Ci vuole un modello di sanità centralistica e condivisa per gestire le malattie infettive. Senza un modello di questo genere non se ne verrà fuori", ha aggiunto poivirus .