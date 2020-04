Coronavirus, da Aifa via libera a nuovo studio su anti-artrite 

Via libera dell'Aifa a un nuovo trial sull'anti-artrite reumatoide tocilizumab nei malati di coronavirus. L'Agenzia italiana del farmaco comunica che, "nell'ambito delle sperimentazioni cliniche sui farmaci per il trattamento della malattia Covid-19, è stato autorizzato uno studio di fase III (lo step di sperimentazione clinica più avanzato, ndr), multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, per valutare la sicurezza e l'efficacia di tocilizumab (anticorpo contro il recettore dell'IL-6) rispetto a placebo, entrambi in combinazione con lo standard di cura. Lo studio è promosso dalla ditta F. Hoffmann-La Roche Ltd".