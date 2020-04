Skatti, il fotografo per e-commerce conquista il settore della moda

(Roma 23 aprile 2020) - Roma, 23 aprile 2020. Nell’era digitale la comunicazione aziendale è basata soprattutto sul rapporto visivo, rendendo indispensabile la presentazione professionale dei prodotti agli utenti. Nel settore moda e fashion valorizzare in maniera adeguata ogni articolo è un requisito fondamentale, avvalendosi di specialisti in tecniche di fotografia commerciale.

Allo stesso tempo, i metodi tradizionali comportano una serie di problematiche e inefficienze, dalle difficoltà legate alla logistica e alle lunghe tempistiche che queste sessioni fotografiche richiedono, oltre a tariffe spesso elevate con costi falsati da un sistema di lavoro obsoleto. La fotografia still life è in grado di offrire risultati eccezionali.

Skatti è la soluzione innovativa per la fotografia fashion, in grado di adattarsi perfettamente alle necessità dei grandi brand della moda e delle società di e-commerce outsourcing. Si tratta di una piattaforma evoluta di ultima generazione, dove trovare un servizio fotografico online flessibile, professionale e di alta qualità, per valorizzare i propri prodotti grazie alla tecnica still life in modo semplice, veloce e a costi contenuti.

La fotografia still life online di Skatti per il fashion

Skatti è un progetto moderno gestito da fotografi professionisti, una piattaforma digitale con un’interfaccia grafica semplice e intuitiva e, al contempo, un’applicazione. La novità assoluta è l’impostazione del servizio di fotografia commerciale, un sistema che sfrutta i canali telematici e la forza del web per offrire diversi vantaggi alle imprese che lavorano nel settore moda, alle realtà e-commerce e a chiunque abbia l’esigenza di realizzare cataloghi.

A differenza dei metodi tradizionali, in cui era necessario richiedere diversi preventivi, pagare tariffe elevate, aspettare diverse settimane e organizzare incontri con i fotografi, con questo nuovo servizio tutto avviene online in modo semplice e immediato.

Grazie a Skatti, è possibile ridurre i costi, semplificare la logistica ed esternalizzare l’organizzazione del servizio fotografico. I prodotti, infatti, vengono prelevati tramite corriere espresso, sono recapitati velocemente e si possono ottenere foto professionali di alta qualità in appena 72 ore. Il tutto viene gestito in maniera digitale, dall’invio dell’ordine al download degli scatti, fino alla riconsegna dei prodotti.

Questo modello si adatta perfettamente alle esigenze dei grandi brand di moda, tra i maggiori clienti di Skatti, nonostante la flessibilità e i costi ridotti del servizio lo rendono indicato anche per piccole e medie aziende del settore. In questo modo, è possibile caricare le foto professionali all’interno del proprio e-commerce, oppure usarle per riviste, cataloghi e brochure online o cartacee.

Come funziona il servizio di Skatti per la fotografia commerciale

Il funzionamento del servizio è davvero semplice, un vantaggio importante per evitare di perdere tempo e concentrarsi sulla propria azienda. Basta andare su Skatti.it, effettuare l’ordine online senza nessun tipo di vincolo e scoprire i prezzi in tempo reale. A questo punto, sarà sufficiente confermare il servizio fotografico e preparare i prodotti: un corriere espresso verrà a ritirarli direttamente sul posto.

Le foto saranno pronte in 72 ore e, dopo aver valutato il lavoro, sarà possibile scaricarle online, eseguendo il download direttamente dall’area clienti personale. Infine, i prodotti verranno restituiti tramite corriere, senza la necessità di uscire dall’azienda e amministrando l’intero processo online, dal pc o da qualsiasi dispositivo mobile.

I prodotti sono fotografati da professionisti esperti usando la tecnica still life, scegliendo se realizzare inquadrature predefinite oppure se optare per una configurazione personalizzata. Ovviamente è possibile beneficiare delle tecniche più avanzate, soddisfare esigenze particolari e commissionare servizi speciali, con il supporto di un fotografo dedicato che seguirà l’interno ordine dall’inizio alla fine.

Ogni fase è gestibile online in modo rapido e semplice, una soluzione ideale per i grandi brand del fashion che devono fare i conti con tempistiche ristrette, tantissimi impegni e una presenza fisica complessa da coordinare. Con Skatti è tutto digitale, anche i pagamenti, che possono essere effettuati tramite carta di credito, bonifico bancario o sistemi telematici come Stripe e PayPal, con tariffe trasparenti per una gestione ottimale del budget aziendale senza nessuna sorpresa.

I vantaggi della fotografia still life per il settore moda

Lo still life è una delle migliori tecniche per valorizzare i prodotti fashion, dagli abiti alle scarpe, dagli accessori ai profumi di marca. Grazie alla creazione di uno scenario adeguato, con la scelta di luci, effetti, sfondi e inquadrature attentamente studiate, è possibile mettere in risalto le caratteristiche desiderate del prodotto, affinché ogni scatto sia inserito all’interno della propria strategia comunicativa aziendale.

La fotografia in tecnica still life è utile per la presentazione dei prodotti nel sito di e-commerce, nelle riviste di moda e per le campagne pubblicitarie, sia per aumentare l’appeal dell’articolo per la vendita sia per trasmettere i valori del brand. Ciò consente di lavorare sempre su due fronti, il lato commerciale e quello aziendale, legato al posizionamento strategico e alla brand awareness.

Skatti è la soluzione perfetta per il settore fashion, in grado di risolvere tutte le inefficienze del passato e offrire un servizio di qualità altamente innovativo, flessibile e adeguato alle esigenze moderne del settore della moda.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://skatti.it/

Comunicato a cura di: Img Solutions srl per MGVISION