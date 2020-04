Oss. Eurobet: 62% degli appassionati aspetta Messi all’Inter

(Roma, 23 aprile 2020) - Allegri: Real sempre più vicino per i tifosi

Sarri: confermato al 63%

Roma, 23 aprile 2020 - Con i campionati e le competizioni Europee sospese gli appassionati italiani iniziano a pensare alla sessione di calciomercato che come ogni estate ci regalerà sorprese e colpi di scena.

Per questi motivi l’osservatorio Eurobet è andato ad analizzare i flussi sui principali obiettivi di mercato.

Durante questa stagione hanno fatto scalpore le notizie di una possibile rottura tra Messi e il Barcellona. L’Inter è la squadra più pronosticata per l’arrivo del fenomeno argentino con il 62% delle giocate seguito dal Napoli al 19% e solamente l’8% degli appassionati vede Messi rimanere al Barcellona. Decisamente pochi, il 4%, gli appassionati che si aspettano un altro colpo della Juventus.

La situazione cambia completamente se parliamo di Sandro Tonali il giovanissimo talento del Brescia che viene dato quasi per certo –con l’81% delle preferenze - come nuovo giocatore della Juventus, mentre l’Inter – concorrente dei bianconeri per accaparrarsi il centrocampista si ferma al’11% delle scelte.

Rimanendo in casa Juve ma spostandoci sul lato panchina, nonostante alcune critiche ricevute dai propri supporter, Maurizio Sarri verrà confermato per il 63% dei tifosi. In pochi prevedono un cambio di panchina, in questo caso Gasperini al 14% rimane il più quotato seguito da Zidane al 10%, Inzaghi al 7% e Guardiola al 4%.

Allegri dopo l’anno sabatico si appresta a trovare una nuova casa, quasi un appassionato su due vede il suo futuro al Real Madrid ma rimangono alte le possibilità - con il 22% delle preferenze - di rimanere un altro anno senza allenare, infine solo pochi tifosi puntano sull’arrivo di Allegri al Manchester city 12% o al Barcellona 9%.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

