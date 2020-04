Sport e scommesse: il Tennistavolo conquista i giocatori Italiani

(Roma, 21 marzo 2020) - L’assenza delle più importanti competizioni sportive lascia spazio al tennistavolo che raccoglie il 25% delle scommesse live. I primi posti occupati dai campionati in Russia e Ucraina

Roma, 21 marzo 2020 – Il lockdown sportivo causato dal coronavirus continua ad impedire la ripresa delle più grandi competizioni in gran parte del mondo. Non solo il calcio, ma anche il tennis, i motori e le Olimpiadi hanno subito una battuta d’arresto e un rinvio in attesa che torni tutto alla normalità. In questo scenario, anche il flusso di mercato dei bookmakers, secondo l’analisi di Planetwin365, si è adattato ai nuovi sport: primo tra tutti il tennistavolo che, grazie all’integrazione dell’offerta live con oltre 100 partite al giorno disponibili nel palinsesto di Planetwin365, è riuscito a coprire quasi un quarto (24,3%) delle scommesse totali effettuate in tempo reale.

I flussi analizzati dai trader su tutto il territorio nazionale relativi alle scommesse live della scorsa settimana fotografano al primo posto la Liga Pro Russa di tennistavolo che ottiene il 12% di flusso su tutte le scommesse. Un valore che supera la Vysshaya League, la massima competizione di calcio bielorussa (10,4%) ancora non interessata dallo stop del coronavirus.

La seconda competizione di tennistavolo più giocata riguarda la Setka Cup (7,9%), il torneo di ping pong ucraino ha infatti attratto più appassionati rispetto alle amichevoli internazionali di calcio (6,2%).

Infine, al terzo posto si posiziona l’International Ukraine Cup che ottiene il 4,4% di flusso di tutte le scommesse, superando non solo la Primera Division di calcio del Nicaragua (3,00%) ma anche l’Ural Volleyball Championship femminile in Russia (3,7%).

