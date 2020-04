Lo SDRPY lancia un progetto per migliorare la rete elettrica a Al-Mahra

AL-MAHRA, Yemen, 17 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Lo SDRPY (Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen) ha inaugurato un progetto per riattivare le reti elettriche, migliorare l'efficienza, aumentare la capacità e affrontare il problema dei carichi elettrici e delle mancanze di energia elettrica nel Governatorato di Al-Mahra. Il progetto servirà 10.000 beneficiari nelle zone di Al-Sadah e Al-Souq del Direttorato di Al-Ghaydah.

Il Governatore di Al-Mahra Mohammed Ali Yasser ha posato la prima pietra del progetto alla presenza del Ministro di Stato lo Sceicco Mohammed Abdullah Keda, del Segretario Generale di Al-Mahra Salem Abdullah Nimer, e del Direttore dell'Ufficio dello SDRPY per Al-Mahra ingegnere Abdullah Basulaiman.

"Noi e i nostri fratelli e sorelle del Regno dell'Arabia Saudita abbiamo un solo corpo e una sola patria," ha dichiarato il Governatore Yasser, "e guardiamo con impazienza ad altri progetti e successi."

Il Governatore ha espresso grande piacere al momento del lancio, sottolineando il lavoro dello SDRPY su una serie di progetti che promuovono una trasformazione positiva nella provincia. Ha espresso il ringraziamento al Custode delle due Sacre Moschee, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e al Principe della Corona, Mohammed bin Salman, per il loro interessamento alle sorti della popolazione yemenita, e anche al supervisore dello SDRPY e al personale per tutti i loro sforzi nello Yemen. In particolare, ha citato il Progetto del Re Salman per la Città della Medicina e dell'Istruzione ad Al-Mahra.

Il progetto dedicato all'elettricità punta a riattivare le reti elettriche, ad affrontare e risolvere i colli di bottiglia nelle reti di media e bassa tensione nei distretti commerciali e residenziali, a facilitare i flussi di energia elettrica nelle reti, a ridurre le interruzioni, migliorare la resilienza alle condizioni meteorologiche, e a permettere di poter assorbire nuovi carichi.

Il progetto serve tre scuole – la scuola di Al-Aidarous, la scuola Aisha, e la scuola Al-Shaab – oltre ai mercati di Al -Ghaydah e a tutte le altre strutture in queste aree. Questo implica la creazione di nuove reti di media e bassa tensione secondo specifiche elevate, che comprendono linee, estensioni e trasformatori per la zona commerciale del distretto e per l'area di Al-Sadah. Il progetto comprende una rete di media tensione con linee a media tensione da 11 kilovolt (kV) e una rete di linee aree a bassa tensione (415 volt), oltre a trasformatori per la distribuzione da 11,4 kV.

Insieme a molti altri progetti volti a migliorare le linee della rete elettrica interna nella città di Al-Ghaydah e in altre parti del Governatorato di Al-Mahra, questo progetto dello SDRPY arriva in un contesto di temperature elevate, un'infrastruttura debole per le strutture elettriche, e un maggiore consumo di energia elettrica in estate. Il progetto sta facendo aumentare le capacità di produzione della centrale elettrica attuale di Al-Ghaydah del 75%, con l'aggiunta di 10 megawatt e di 5 trasformatori da 3 mW ciascuno per ridurre le interruzioni frequenti e per poter far fronte all'elevata domanda di elettricità nelle due aree.

Estremamente attento all'elettricità ad Al-Mahra e negli altri governatori dello Yemen, lo SDRPY fornisce alle centrali elettriche yemenite prodotti derivati dal petrolio. Il programma mira ad aumentare il supporto mensile estivo fornito al Governatorato di Al-Mahra sotto forma di carburante assegnato alle centrali elettriche della provincia, portandolo a circa 4800 tonnellate, per far fronte ai maggiori carichi e per ridurre le interruzioni di energia alla luce dalla maggiore domanda e delle mancanze di energia elettrica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156492/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program_for_Yemen_SDRPY.jpg