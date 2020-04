In arrivo Mercedes GLA 2020, ecco le novità dell’Urban SUV della Stella

(Vicenza 17 aprile 2020) - Vicenza, 17 Aprile 2020. Il successo di Mercedes GLB ha preceduto l’altra grande novità nel segmento SUV della casa di Stoccarda: la seconda generazione di GLA. Il suo arrivo in concessionaria è imminente, previsto per questa primavera. Mercedes GLA 2020si rinnova sotto il profilo del design, che guadagna sportività, ma non manca di sorprendere quanto a tecnologia e sistemi di sicurezza. Cinque gli allestimenti. Entriamo subito nei dettagli: prezzi, motori e tutte le altre novità.

Lo stile di GLA Mercedes 2020, presto in concessionaria

Mercedes GLA 2020 si rifà il look, più marcato, con un piglio sportivo comunicato da elementi caratteristici dell’offroad. Qualche esempio? Il frontale verticale, gli sbalzi corti presenti nella zona anteriore e posteriore e i cladding protettivi.

Oltre ai powerdome sul cofano, colpiscono le linee, da autentico coupé, dei finestrini. E le novità continuano dando uno sguardo agli interni. L’abitabilità è migliorata, cresce lo spazio a disposizione sia per chi è al volante, la posizione di guida è più alta, sia per i passeggeri, in particolare quelli posteriori. In altezza la nuova GLA cresce infatti di 10 centimetri.

Il bagagliaio è più capiente di 14 litri, 435 quelli complessivi. Impossibile non notare, sul cruscotto, i due display (disponibili in tre configurazioni) grazie ai quali si ha accesso alle molteplici funzionalità di infotainment. GLA sfrutta il rivoluzionario sistema MBUX, dotato di intelligenza artificiale e con riconoscimento vocale.

Mercedes-Benz significa guidare in sicurezza. Lo conferma la dotazione di GLA, che dispone dei migliori sistemi intelligenti di assistenza alla guida. Tra questi troviamo: funzione corridoio di emergenza, Blind Spot Assist e Pre-safe plus.

E per quello che riguarda le motorizzazioni? Ci sono soluzioni benzina e diesel, quattro cilindri di nuova generazione. Si ha più potenza, a fronte però di un’evoluzione sul piano dell’efficienza e delle emissioni. In merito alle versioni a benzina, si parte con il modello M 282 da 1.300 cc di cilindrata.

Il motore viene implementato in GLA 200. E ci sono opzioni che offrono ancora più emozioni quanto a sportività, come Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC che mette sotto il cofano ben 306 cavalli. Quanto ai prezzi, si parte da 38.270 euro.

GLB Mercedes, il SUV compatto per la famiglia e l’offroad

Spaziosità, comfort, doti offroad e tecnologia sono i tratti distintivi di Mercedes GLB, modello con cui la casa tedesca espande l’offerta SUV coinvolgendo il segmento delle compatte. Nonostante un passo da record (282 cm) e una lunghezza di 463 cm, GLB si iscrive nella categoria dei SUV compatti. Ed è il primo Sport Utility della Stella a disporre, su richiesta, di una terza fila di sedili, potendo ospitare fino a 7 persone.

L’eccellente studio degli spazi assicura grande comfort a tutti i passeggeri, inclusi gli occupanti dei due posti supplementari, che non devono però superare 1,68 metri di altezza. Quanto all’aspetto tecnologico, GLB non teme confronti. L’innovativo MBUX e i tanti sistemi di assistenza alla guida supportano l’automobilista in ogni situazione.

Gli amanti del fuoristrada trovano nel Pacchetto tecnico Offroad la risposta ai propri desideri. Include delle luci speciali per l’offroad, la Downhill Speed Regulation e un programma di marcia supplementare, che adatta l'erogazione della potenza e la regolazione dell'ABS alla guida in fuoristrada.

