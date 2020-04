Avvicendamento ai vertici del Gruppo IFCO

MONACO, 8 aprile 2020 /PRNewswire/ -- In data odierna, il consiglio del Gruppo IFCO ha annunciato che, nell'ambito di una successione programmata da tempo, Wolfgang Orgeldinger lascerà la carica di Amministratore Delegato del Gruppo e sarà sostituito da Michael Pooley. Michael Pooley subentrerà nella carica di Amministratore Delegato a partire dal 1 Luglio 2020.

Entrato nel Gruppo nel 2000, negli ultimi 20 anni Wolfgang Orgeldinger ha guidato con successo l'evoluzione di IFCO, dapprima in qualità di COO ed in seguito, dal 2013, come Amministratore Delegato. Wolfgang Orgeldinger manterrà il suo impegno e continuerà a supportare il Gruppo. Questa transizione è stata pianificata con largo anticipo ed in stretta collaborazione tra Wolfgang Orgeldinger e il consiglio, con l'obiettivo di assicurare un passaggio di consegne graduale nelle settimane a seguire.

Michael Pooley è un manager con forte acume strategico, avendo guidato con successo programmi di crescita ed innovazione di ampia portata presso Brambles ed il Gruppo Exova. Michael Pooley porta con sé un bagaglio di oltre 25 anni di esperienza nel nostro settore, in particolare in pooling e retail, avendo ricoperto ruoli manageriali sia a livello commerciale che operativo. Michael è noto per le sue competenze in ambito digitale, in particolare nei sistemi di tracciamento e nei big data. Michael Pooley ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica nel 1990 presso la University of Bath e un MBA presso l'Henley Management College.

Stephan Förschle, a nome del consiglio, ha dichiarato: "Desideriamo ringraziare Wolfgang per lo straordinario impegno e contributo al successo di IFCO, e per il grande sostegno fornito negli ultimi 12 mesi a seguito del cambio di proprietà. Negli ultimi 20 anni, Wolfgang ha guidato lo sviluppo di IFCO, trasformando il Gruppo nel principale fornitore mondiale di cassette in plastica riutilizzabili (RPC). Siamo lieti che Wolfgang continuerà a sostenere IFCO e i nostri clienti come membro del consiglio". Förschle ha aggiunto: "In stretta collaborazione con Wolfgang, abbiamo identificato Michael a seguito di un lungo processo di selezione. Siamo certi che Michael continuerà con successo la strategia di IFCO, promuovendo una crescita profittevole attraverso innovazione, soluzioni digitali e garantendo livelli di servizio di eccellenza, con un'ossessione per il soddisfacimento ed il superamento delle aspettative dei nostri clienti. Michael conosce molto bene IFCO e molti dei nostri clienti, in virtù della sua esperienza in Brambles, e coniuga competenze operative, tecniche e digitali con un forte approccio commerciale".

Wolfgang Orgeldinger ha dichiarato: "Da quando sono entrato in IFCO nel Dicembre 2000, abbiamo sviluppato il Gruppo da piccola realtà di nicchia con un fatturato di circa EUR 200 mln, a leader mondiale nel settore RPC con ricavi superiori a EUR 1 mld. Il team di IFCO è entrato con successo in nuovi mercati, ha ampliato costantemente la base clienti, ha arricchito l'offerta di prodotti e servizi e ha migliorato le attività operative. Tutto ciò ha consentito una crescita significativa e costante, anche nelle fasi più sfidanti del ciclo economico. Lo scorso anno abbiamo gestito con successo il cambio di proprietà e sapendo che IFCO è in buone mani, ritengo questo sia il momento più opportuno per lasciare la carica di Amministratore Delegato. Sono entusiasta di continuare a sostenere il Gruppo nel mio nuovo ruolo di membro del consiglio e di vedere Michael Pooley e l'intero team scrivere il capitolo successivo della lunga storia di successi di IFCO"

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP Images (http://www.apimages.com) -

Informazioni aggiuntive

IFCO è il principale fornitore mondiale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, al servizio di clienti in oltre 50 paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 314 milioni di contenitori di plastica riutilizzabili (RPC) a livello globale, che vengono utilizzati ogni anno per oltre 1,7 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, pesce, uova, pane e altri prodotti dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di distribuzione di alimenti freschi, proteggendo la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l'impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. www.ifco.com

Per ulteriori informazioni:IFCO:Daniela CarboneVP - Global Marketing +49 89 99 38 87 51Daniela.Carbone@ifco.comwww.ifco.com