Le vendite immobiliari ripartono e vanno online con Compagnia Immobiliare Italiana

(Milano 8 aprile 2020) - La compravendita immobiliare non si ferma grazie allo Show Meeting messo a punto a tempo di record da Compagnia Immobiliare Italiana.

Milano 8 aprile 2020

L’Emergenza coronavirus ha purtroppo portato al blocco di ogni attività di compravendita immobiliare che richiede il contatto umano. Gli uffici vendita sono stati costretti ad adottare misure di distanziamento sociale e, infine, a chiudere del tutto al pubblico per salvaguardare la salute dei clienti, del personale e per prevenire il diffondersi del contagio.

Compagnia Immobiliare Italiana ha fatto subito sua la raccomandazione #iorestoacasa a salvaguardia della salute dei clienti, dei sales agents e del personale di supporto. Ma grazie alla sua decennale attitudine all’innovazione, Compagnia Immobiliare Italianaha creduto da subito alla nuova via per continuare l’attività in totale sicurezza avviando una nuova fase di vendita immobiliare con l’uso di Show Meeting. Pronto in tempi rapidissimi grazie a The PropTech Company, spin-off tecnologico del gruppo, Show Meeting, vero e proprio incontro immersivo tra i clienti e l’ufficio vendite, è entrato subito in fase sperimentale in alcuni cantieri.

Dopo 15 giorni di sperimentazione e formazione interna, l’incontro online per la vendita immobiliare con lo Show Meeting di Compagnia Immobiliare Italiana è ufficialmente uscito dalla fase sperimentale il 23 marzo. A pochi giorni dalla partenza, si è registrata la vendita dei primi 12 appartamenti. Oltre che una grande soddisfazione ai sales agents, questo successo ha dato molto anche ai clienti, che si sono mostrati entusiasti dell'iniziativa, giudicata positiva e costruttiva, pur nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. “Poter parlare con un agente, vedere come sarà l’immobile, chiedere tutte le informazioni sul capitolato e farsi fare un preventivo mentre si è costretti a stare a casa è un bel vantaggio, così si ha tempo per scegliere senza stress!” dice Marco, uno dei primi acquirenti di Bologna.

Entriamo più nel dettaglio della tecnologia del mezzo: Show Meeting è un video incontro tra clienti e product specialists, alla scoperta del cantiere fino al dettaglio del singolo immobile desiderato. Chiunque può partecipare agevolmente dopo essersi prenotato all’appuntamento, che avviene in diretta video. Dall’altra parte troverà ad attenderlo un agente immobiliare che, in modo interattivo, lo guiderà per illustrare i dettagli del progetto e dei singoli immobili. Il cliente potrà visionare video, foto, planimetrie e soddisfare ogni curiosità fino al preventivo finale, proprio come in un ufficio vendite “tradizionale”, ma rimanendo comodamente a casa. Chi lo vorrà potrà, infine, arrivare ad opzionare il proprio appartamento. Compagnia Immobiliare Italiana, sempre attenta alle esigenze della clientela e ai mercati, ha già messo in atto offerte speciali, senza attendere la riapertura fisica degli uffici vendite.

“Il nostro gruppo, da sempre sensibile e attento alle nuove dinamiche sul mercato, ha concepito lo “Show Meeting” come immediata risposta a questa improvvisa esigenza dei nostri clienti di poter acquistare a distanza il loro immobile senza dover necessariamente effettuare l’incontro finale.

Il nostro mondo si evolve in continuazione, ed è nel nostro DNA evolverci immediatamente con lui. È un mio particolare piacere mettere a disposizione di tutti questo nuovo approccio commerciale.” dichiara Angelo Musco, CEO di Compagnia Immobiliare Italiana.

Ancora una volta Compagnia Immobiliare Italiana dimostra di essere uno dei più innovativi ed agili player del mercato immobiliare. Grazie a consistenti investimenti in innovazione, formazione e aggiornamento continuo del personale, si proietta oltre questa critica fase del mercato dotandosi di uno strumento rivoluzionario che è fondamentale oggi e resterà imprescindibile anche a quarantena finita. Show Meeting, infatti, renderà possibili le visite a distanza degli uffici vendita anche a persone a mobilità ridotta o geograficamente distanti, trasformando in realtà il sogno di un e-commerce immobiliare.

Company Profile Compagnia Immobiliare Italiana

Compagnia Immobiliare Italiana è una Società per Azioni specializzata nella vendita di immobili residenziali di Nuova Costruzione sul territorio italiano, nonché nella consulenza tecnico/commerciale e di marketing. Il modello di business prevede il completo cambio di paradigma della commercializzazione moderna utilizzando le più innovative tecniche di promozione e vendita immobiliare.

Compagnia Immobiliare Italiana ha operato e opera per Generali SGR, Galotti, Aedes, Pirelli RE/Prelios, Cassa Depositi e Prestiti, Unipol, Gruppo Bluestone, Abitare in, Europa Risorse SGR, Sator Immobiliare SGR S.p.A., Greenstone Sicaf S.p.A., Immobiliare Iempa S.r.l., First Atlantic RE e nel 2019 ha gestito incarichi per un valore di oltre 800 milioni di euro.

Sito:https://www.compagniaimmobiliareitaliana.it

Per saperne di più:

Ufficio Stampa The PropTech Company srl Raffaella Roani - r.roani@theproptechcompany.it - 3287129999 - 0662289844