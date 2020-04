Grande Fratello Vip: SNAI verso la finale, sfida alla pari tra Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro

(Milano, 7 aprile 2020) - I due favoriti alla vittoria sono entrambi offerti a 3,50 - Antonella Elia ci prova a 5,00, l'outsider è Aristide Malnati

Milano, 07 aprile 2020 - Sfida alla pari per la vittoria del Grande Fratello Vip, la cui finale andrà in scena domani sera. Alla vigilia della puntata decisiva è equilibrio perfetto sul tabellone SNAI tra i due grandi favoriti dell'edizione 2020. Patrick Pugliese, veterano del programma e da subito uno dei nomi più "caldi", se la vedrà con Paolo Ciavarro, salito alla ribalta nelle ultime settimane. Entrambi aprono le scommesse sul vincente a quota 3,50; dietro di loro resiste Antonella Elia (5,00) una delle concorrenti più chiacchierate di quest'anno, davanti ad Aristide Malnati (6,00), con cui negli ultimi giorni si è creato un feeling particolare. A 7,50 Paola Di Benedetto, mentre si arriva a 15,00 per Andrea Denver; il modello è ultimo alle spalle di Sossio Aruta, incluso nella categoria "Altro" a 9 volte la posta.

Le scommesse sul podio - Leggermente più sbilanciate, invece, le previsioni sul podio: in questo caso la prima scelta degli analisti SNAI, a 7,50 è quella con Patrick Pugliese vincitore seguito da Paolo Ciavarro e Antonella Elia; la showgirl si prende invece la scena nella seconda opzione, a quota 10,00, dove occupa il gradino più alto davanti a Patrick e a Ciavarro jr. Pochi dubbi, invece, su chi sarà il primo concorrente della puntata a essere eliminato: qui Andrea Denver svetta a 1,35, mentre Antonella Elia e Patrick Pugliese sono lontani a 5,00 e 6,00.

