Ricambi auto online: in Italia, il leader tedesco Daparto

(Milano, 02/04/2020) - Milano, 02/04/2020 - Gli utenti che acquistano autoricambi online sono sempre in aumento per svariati motivi, ma soprattutto perché l'acquisto di ricambi auto online è sempre più conveniente e cercarli in rete è diventato semplice e sicuro.

Daparto mette a disposizione tutto quello che è presente per il mercato delle auto e degli autoricambi, per qualsiasi modello, offrendo un catalogo di oltre 10 milioni di parti.

Grazie a questo enorme catalogo, su Daparto è possibile trovare i nuovi pezzi di ricambio per la propria auto in modo rapido, mettendoli anche a confronto con altre offerte prima di procedere all'acquisto. Gli articoli e materiali presenti sul portale Daparto, provengono da produttori e costruttori già noti nel panorama automobilistico e dei ricambi. Si tratta di parti originali, ma sono disponibili anche articoli usati omologati o ricambi aftermarket.

Daparto: trovare il ricambio giusto con facilità

Navigare nel portale Daparto per ricercare i pezzi di ricambio per la propria auto è facilissimo, basta impostare il tipo di veicolo dalla lista a disposizione sul portale. Fatto ciò, vengono visualizzati tutti i ricambi e gli accessori corrispondenti al modello inserito, ordinandoli in base al prezzo, al fornitore e altri parametri di ricerca. Dei filtri consentono di perfezionare la ricerca, consentendo di visualizzare solo i risultati desiderati.

Infine, una volta trovato il pezzo che si desidera acquistare, basta scegliere quello con l'offerta migliore ed effettuare l'ordine direttamente da uno degli oltre 100 store online partner di Daparto, il quale ottiene una commissione di vendita direttamente dal negozio scelto per l'acquisto, ma al cliente non viene addebitata nessuna spesa aggiuntiva: si paga solo il prezzo visionato, comprensivo di spese di spedizione.

Con Daparto si risparmia fino all'80% sui ricambi auto online

L'acquisto di pezzi di ricambio tramite il portale Daparto, conviene. Il margine di guadagno ottenibile può arrivare fino all'80% in meno sul prezzo al dettaglio.

I ricambi sul portale Daparto sono sicuri perché in possesso di tutte le omologazioni richieste e vengono selezionati direttamente dai produttori più noti del settore automotive. Grazie a questo canale diretto, Daparto è un servizio sicuro che permette all'utente di risparmiare in modo significativo, senza però rinunciare all'eccellente qualità dei pezzi di ricambio originali.

L'offerta di Daparto comprende tutto ciò che riguarda il settore dei ricambi auto. Sul portale è possibile trovare dischi freno, avviatori, frizioni, pompe dell'acqua, alternatori, cinghie di trasmissione e molto altro ancora. Ovviamente, il catalogo non comprende solo parti per supercar e auto di lusso e non è un servizio esclusivo per professionisti e appassionati, ma anche i proprietari di auto classiche, piccole utilitarie, monovolume e family car, possono trovare quello che cercano, risparmiando fino all'80%. Inoltre, è possibile mettere a confronto gli articoli più soggetti a usura, come pastiglie, spazzole per tergicristalli e altro.

Il leader tedesco dei ricambi auto Daparto arriva in Italia

Dopo essere sbarcato sui maggiori mercati d'Europa, il portale - che consente di mettere a confronto pezzi di ricambio auto per qualsiasi modello e marchio, ordinandoli direttamente dal costruttore - è arrivato anche in Italia con un'esperienza ultra decennale in Germania. Sul sito sono disponibili più di 7 milioni di ricambi, presenti in oltre 100 fra produttori e fornitori distribuiti su tutto il territorio europeo.

Il sito italiano di Daparto è attivo dal 15 agosto 2019 e mantiene il suo primato di leader tra i comparatori prezzi per ricambi auto in tutta Europa. È un servizio solido, forte di anni di esperienza in molti stati europei quali Spagna, Francia, Austria e soprattutto Germania, dalla quale nasce il servizio.

L'Italia è solo l'ultimo tassello che si aggiunge alla grande famiglia Daparto, per offrire anche ai clienti italiani la possibilità di trovare facilmente ricambi auto online e di poter risparmiare fino all'80% sul prezzo di listino dei vari pezzi. L'Italia possiede un parco auto che conta oltre 37 milioni di veicoli che circolano ogni giorno per le strade. Un mercato con grandi potenzialità, soprattutto grazie anche al commercio sul web che fa registrare incrementi annuali con cifre da capogiro.

L'obiettivo di Daparto è quello di fare ordine tra le diverse realtà che fanno parte del settore degli autoricambi, le quali ogni giorno si contendono il cliente con le migliori offerte, un luogo sul web facilmente raggiungibile da chiunque, dove confrontare le migliaia di aziende produttrici che distribuiscono i loro prodotti, con la possibilità e la libertà di scegliere quella che avanza la migliore offerta.

Tutto questo è reso possibile grazie al portale Daparto, che grazie al suo servizio gratuito, porta vantaggi a tutte le parti in gioco: acquirente, produttore e venditore. In Daparto vige un sistema di eguaglianza, dove al piccolo distributore viene offerta la stessa visibilità del grande e lascia al cliente la possibilità di scegliere il migliore, secondo le sue esigenze. È possibile confrontare prezzi, caratteristiche, componenti e avere informazioni dettagliate sulle parti da acquistare. In questo sistema non viene offerto solo un vantaggio per il cliente finale, ma anche per le aziende presenti nel catalogo Daparto, le quali ricevono un incremento anche sui loro siti, grazie alle visite da parte degli acquirenti.

Acquisto ricambi auto online in Italia

Il mercato degli acquisti ricambi auto online in Italia ha fatto registrare una crescita costante, con un incremento del 18% rispetto agli anni precedenti. Questo dato incoraggiante, insieme ai numeri relativi alle auto in circolazione sul territorio italiano e la vita media piuttosto alta delle autovetture, ha convinto Daparto a investire nel mercato italiano, che presenta delle enormi potenzialità, con una domanda alta, ideale per un servizio che si è già affermato in tutta Europa e che sa offrire al cliente prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Per informazioni:

Il portale Daparto, con oltre 7 milioni di offerte e circa un milione di pezzi di ricambio, conta più di un milione di visitatori all'anno per un fatturato di 25 milioni di euro generato per i fornitori: Germania 2018, Italia, Spagna, Francia, Austria, Olanda e Polonia 2019. Gli uffici di Berlino aperti nel 2018 contano 40 dipendenti con a capo Zharadnik Christian. In Italia, Daniele Barbarossa indossa le vesti di Country Manager Daparto. Un progetto nato dall'idea di due ex dirigenti Ebay Motors Germania, Stefan Friemel e Christian Koeper nel 2008, nel corso degli anni Daparto ha beneficiato periodicamente di finanziamenti già risolti ed è ora pienamente autonomo, impegnandosi ad aiutare i fornitori italiani ed europei a generare un numero maggiore di entrate e attirare una clientela sempre maggiore.

Contatti:

e-mail:Daniele.barbarossa@daparto.com

tel: +390287165169