Il fotodiodo con il migliore rapporto segnale-rumore ora in versione matrice di sensori senza crosstalk

LOSANNA, Svizzera, 2 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ActLight, l'azienda tecnologica Svizzera nota per i suoi fotodiodi con il miglior rapporto segnale-rumore, ha raggiunto un'altra svolta tecnologica: il suo nuovo array di sensori offre lo stesso rapporto segnale-rumore in assenza di crosstalk.

ActLight ha annunciato oggi che la matrice di sensori Dynamic PhotoDiode (DPD) è stata realizzata e ha superato la prima serie di test.

"Lo sviluppo di un sensore di immagini 3D molto performante basato sulla nostra tecnologia brevettata DPD è una grande sfida per noi di ActLight" ha dichiarato Serguei Okhonin, co-fondatore e CEO di ActLight. "Vedere le prestazioni dei primi prototipi, in particolare l'assenza di crosstalk tra i pixel e le prime immagini prodotte dalla matrice, e anche considerando che i prototipi sono stati costruiti con la tecnologia standard per sensori di immagine CMOS ci dà la massima motivazione per continuare ad investire in questo progetto per costruire il sensore di immagine 3D ad alte prestazioni che supera le aspettative del mercato in termini di precisione ed efficienza".

Informazioni su ActLight: ActLight SA, la start-up fondata nel 2011 con sede a Losanna - Svizzera, si concentra sul settore della fotonica CMOS, sviluppando un nuovo tipo di fotodiodo: il Dynamic PhotoDiode (DPD). Essendo una società fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) nel segmento della fotonica ed utilizza principalmente il modello di business delle licenze IP.

La sua tecnologia fotonica brevettata, basata su CMOS, consente il sostanziale miglioramento dell'efficienza e della precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come range meters basati sul principio Time Of Flight (TOF), monitoraggio dei segnali vitali (frequenza cardiaca, etc.), telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobili e indossabili, tecnologia medicale & welness, guida autonoma, droni e robotica.

Per ulteriori informazioni, contattaci a info@act-light.com

