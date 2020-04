Heska Corporation completa l'acquisizione di scil animal care e diventa leader globale nella diagnostica veterinaria point-of-care

Salto al primo o secondo posto nei mercati chiave ed espansione fino a 25 paesi

LOVELAND, Colorado, 1 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Heska Corporation (NASDAQ: HSKA; "Heska" o l'Azienda"), fornitore di diagnostica veterinaria avanzata e di prodotti specializzati, ha annunciato oggi di avere completato l'acquisizione di scil animal care GmbH ("scil") da Covetrus, Inc. per un valore di USD 110 milioni, soggetto agli adeguamenti delle condizioni di chiusura (NASDAQ: CVET; "Covetrus") (l'"acquisizione"). L'acquisizione, annunciata il 14 gennaio 2020, rappresenta una tappa chiave nel piano strategico a lungo termine dell'azienda. scil è leader consolidato in Europa dal 1998 nell'offerta di diagnostica veterinaria point-of-care e per immagini, con sede centrale in Germania e attività in Francia, Italia, Spagna e Canada. L'acquisizione crea un'azienda di diagnostica veterinaria leader nel mondo, che assiste milioni di animali attraverso decine di migliaia di veterinari e analisti nei punti di assistenza attivi in tutto il mondo. Tramite questa combinazione, Heska si aspetta di1:

Così ha commentato il CEO e Presidente di Heska, Kevin Wilson: "In questo momento incerto, molte transazioni vengono sospese o cessate. Per contro, oggi noi ci uniamo a scil, e lo facciamo secondo i termini previsti, così che i nostri dipendenti, veterinari, azionisti e le nostre comunità ne escano rafforzati. Gli animali sono essenziali per l'uomo e l'assistenza sanitaria agli animali è uno spazio formidabile in cui investire. Le aziende che investono su persone e funzioni in tempi difficili come questi, si troveranno avvantaggiate quando l'incertezza comincerà a indietreggiare. Heska vuole essere tra queste aziende. Con l'acquisizione di oggi, Heska acquisisce beni eccezionali, che desideriamo mantenere nei prossimi anni, o meglio, decenni. Sono fermamente convinto che questa acquisizione sarà fonte di significativo valore per tutte le parti coinvolte. Per questo motivo, e non solo, sono entusiasta di accogliere il team di scil animal care nella famiglia Heska. Oggi diventiamo un'organizzazione globale che detiene posizioni di leadership su più mercati chiave, che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi strategici, ossia: (1) raddoppiare i clienti e le aree servite da Heska, obiettivo definito per il 2020, (2) raddoppiare i flussi di reddito e prodotti di Heska, obiettivo fissato tra la seconda metà del 2020 e la prima metà del 2021 grazie a molteplici lanci di una ricca e nuova linea di prodotti, e (3) mantenere le attività di riferimento; per il 2020 e il 2021, ci aspettiamo inoltre guadagni sulle quote di mercato e una crescita di sottoscrizioni, inclusa la crescita del valore di sottoscrizione del contratto e delle sottoscrizioni inferiori al mese."

E ancora: "Il bilancio aziendale e i dati fondamentali sono al momento della chiusura di questa transazione in ottima salute. Il capitale operativo dopo l'accordo sale di USD 12 milioni e ci aspettiamo che la liquidità, anche negli scenari di mercato più colpiti, sia in grado di sostenere la capacità operativa nel perseguire le strategie di crescita dei prossimi due anni e non solo. Il nostro modello di sottoscrizione principale per la diagnostica pensato per gli ospedali veterinari, che sono ritenuti attività essenziali, continua a dare ottimi risultati, e i nostri abbonati continuano a rispondere alle esigenze sanitarie veterinarie con i nostri prodotti negli Stati Uniti. Proseguiamo pertanto il percorso inaugurato nel 2018 per la crescita esponenziale delle opportunità; questa acquisizione è un'ulteriore conferma in tale direzione."

L'acquisizione si è chiusa con un accordo rivisto e corretto, che ha ridotto la considerazione del totale versato a Covetrus da USD 125 milioni a USD 110 milioni. In congiunzione con l'adeguamento dei prezzi, è stato eliminato un fondo fiduciario di EUR 9 milioni che doveva essere finanziato da Covetrus quale integrazione per gli indennizzi post-chiusura, e la soglia aggregata richiesta per consentire all'azienda di presentare richieste di indennizzo a Covetrus è salita da EUR 500.000 a EUR 10.000.000.

Heska ha finanziato la transazione tramite un collocamento privato di USD 122 milioni di azioni di titoli convertibili emessi ai fini dell'accordo per la vendita di titoli ("contratto di finanziamento"), datato 12 gennaio 2020, con modifica del 30 marzo 2020. Le transazioni contemplate dal contratto si sono chiuse il 30 marzo 2020 e l'azienda ha emesso 122.000 quote di azioni privilegiate per gli investitori. L'azienda si aspetta di esercitare il diritto a convertire tutte le quote di azioni privilegiate in circa 1.508.967 quote di partecipazione a seguito e in ottemperanza del voto di conferma degli azionisti all'assemblea generale indetta per l'8 aprile 2020, per aumentare il numero di quote delle azioni ordinarie autorizzate. Dalla conversione risulterà una diluizione di circa il 19,3% per le quote delle azioni aziendali ordinarie attualmente emesse e residue

Questa informazione, come altre riguardanti l'acquisizione e le transazioni contemplate in virtù dell'accordo finanziario è inclusa nel report del modulo 8-K archiviato oggi dall'azienda presso la Securities and Exchange Commission. La dirigenza Heska prevede la comunicazione di ulteriori commenti sull'acquisizione, nonché di offrire dettagli aggiuntivi nel report finanziario del primo trimestre del 2020 e in una teleconferenza prevista a maggio 2020. L'azienda intende inoltre fornire una previsione su più anni in occasione dell'Investor Day di settembre 2020 che si terrà a New York.

Informazioni su HeskaHeska Corporation (NASDAQ: HSKA) produce, progetta e vende prodotti sanitari specializzati e per la diagnostica veterinaria tramite due segmenti di business: Core Companion Animal Health ("CCA") e Other Vaccines and Pharmaceuticals ("OVP"). Il segmento CCA include strumenti e attrezzature per test di laboratorio nei punti di assistenza, principalmente erogati tramite un originale modello di sottoscrizione pluriennale, prodotti per l'imaging digitale, software e servizi, servizi dati, test allergologici e immunoterapia e offerte monouso come test diagnostici da usare in clinica e prodotti di prevenzione della filariosi. Il segmento OVP include vaccini di etichette private e prodotti farmaceutici regolati da accordi e canali terzi, principalmente per la salute degli allevamenti animali.

Dichiarazioni previsionaliIl presente documento contiene dichiarazioni previsionali relative all'azienda. Tali dichiarazioni includono affermazioni che sono essenzialmente previsioni e che dipendono o fanno riferimento a eventi o condizioni future, e includono parole quali "ritiene" "pianifica" "anticipa" "si aspetta" "intende" "strategia" "futuro" "opportunità" "può" "farà" "dovrà" "potrà" "potenziale" o espressioni simili. Tutte le dichiarazioni che non rispecchiano dati storici presenti nel documento devono essere interpretate come previsioni e si basano esclusivamente su stime teoriche che potrebbero rivelarsi imprecise o causare risultati che deviano materialmente dalle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali di questo documento includono, tra le altre cose, dichiarazioni rispetto a vendite future, percentuali di suddivisione delle vendite, percentuali sui dati di vendita geografici, quote di mercato, obiettivi strategici, proiezioni di liquidità, scenari di mercato, incertezze legate alla capacità di Heska di vendere e commercializzare i prodotti in modo economicamente sostenibile, ossia, per esempio, nel rispetto di clienti, culture, lingue e cicli di vendita, incertezze rispetto al clima economico all'estero, e alle previsioni di conversione di azioni privilegiate in quote di titoli azionari. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, inclusa, senza limitazioni, l'approvazione degli azionisti ad aumentare il numero di quote dei titoli azionari autorizzati dall'atto costitutivo rideterminato dell'azienda, secondo quanto modificato. Fattori importanti che possono causare risultati materialmente diversi sono le incertezze dovute alla pandemia COVID-19, la capacità dell'azienda di integrare effettivamente scil, le condizioni di mercato e valute, la performance di scil rispetto agli obblighi post chiusura, le future performance dei nuovi clienti, fornitori e distributori acquisiti dall'azienda, e fattori definiti nella sezione "Fattori di rischio" indicata nell'ultimo report annuale dell'azienda del modulo 10-K e nei successivi report trimestrali del modulo 10-Q.

1 I dati di questo comunicato stampa rispetto alle quote di mercato e alla posizione sul mercato sono tratti da dati e informazioni pubblicamente disponibili, dati diffusi da terzi e dalle stime interne di Heska che si basano su tali dati e informazioni, oltre che dai dati scil e dalle conoscenze del settore di Heska. Heska non ha verificato in modo indipendente dati e informazioni diffuse da terzi e non può garantirne accuratezza e completezza. Inoltre, le stime interne di Heska e i dati scil non sono stati verificati in modo indipendente. Dati e informazioni presenti in questo comunicato stampa escludono nello specifico prodotti e servizi non forniti da una base di analisi "point of care" inclusi servizi di laboratorio di riferimento centrali e test "rapidi" monouso.

