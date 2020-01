11 verità per scegliere l’ibrido elettrico Toyota

(Vicenza, 27 Gennaio 2020) - Vicenza, 27 Gennaio 2020 - L’ibrido è il presente proiettato nel futuro del mercato automobilistico. Il portato innovativo di questa tecnologia la rende la scelta vincente per la mobilità di oggi e degli anni a venire, in un mondo sempre più attento al tema della sostenibilità ambientale e della convenienza per il consumatore. L’acquisto dovrebbe basarsi sulle effettive esigenze dell’automobilista, tenendo presente che non esiste un solo tipo di ibrido. La tecnologia Mild Hybrid, ad esempio, consente di ricaricare la batteria mentre l’auto rallenta, in fase di ripresa invece l’elettrico supporta il motore termico.

Le ibride Plug-in rappresentano la forma più sofisticata di ibrido, con ampie batterie, ma richiedono una ricarica via cavo da fonti esterne, come le colonnine di ricarica. La tecnologia più diffusa è il Full Hybrid, che può passare da una propulsione all’altra a seconda delle circostanze, riservando al contesto urbano l’elettrico e il motore termico ai tratti fuori città. La sua popolarità deriva da un mix di prestazioni, convenienza e riduzione delle emissioni.

Lexus e Mercedes sono solo alcuni tra i brand più noti che hanno puntato sul Full Hybrid. Perché allora scegliere il Full Hybrid ElectricToyota? A giudicare dai numeri sono milioni i consumatori che hanno trovato una risposta convincente: l’ibrido Toyota è già stato adottato da oltre 250.000 persone solo in Italia, più di 2 milioni nel Vecchio Continente e ben 13 milioni a livello mondiale.

Per fare chiarezza abbiamo raccolto le 11 verità che fanno del Full Hybrid Electric Toyota la scelta giusta:

1. Efficienza. È la tecnologia ideale perché consente in ambito urbano di muoversi per oltre il 50% del tempo in elettrico, senza l’ansia dell’autonomia.

2. Praticità. Per la ricarica non c’è necessità di ricorrere a prese o colonnine, avviene autonomamente nel corso della guida.

3. Sostenibilità. Conduce a una riduzione del consumo di carburante, limitando le emissioni inquinanti, a vantaggio della nostra salute e quella del pianeta.

4. Potenza. Sfruttando due motori, elettrico e termico, è in grado di proporre alte prestazioni, grazie anche all’attivazione del motore elettrico fin dal momento di avvio della vettura, a differenza di altre tipologie di motore ibrido.

5. Versatilità. Vengono ottimizzati i consumi in ambito urbano assicurando, allo stesso tempo, efficienza fuori città.

6. Sicurezza. Grazie all’innovativo Toyota Safety Sense di serie, un pacchetto che comprende le tecnologie più innovate per una maggior sicurezza, come

o Il Sistema Pre-Collisione (PCS) che rileva la presenza di veicoli che precedono la vettura ed premette di evitare o ridurre l'entità delle collisioni.

o Il Sistema Pre-Collisione con rilevamento pedoni (PCSPD)

o L'Avviso Superamento Corsia (LDA) che avverte il conducente se l'auto si scosta inavvertitamente dalla propria corsia di marcia.

o Abbaglianti Automatici (AHB)

o Il Cruise Control Adattivo (ACC) per mantenere una distanza minima prestabilita dal veicolo che precede.

o Il Riconoscimento Segnaletica Stradale (RSA)

7. Affidabilità. Rappresenta una tecnologia essenziale e resistente che fornisce ottime prestazioni anche in termini di affidabilità, tanto da godere della garanzia ufficiale Toyota Hybrid Service fino a 10 anni su motore e batterie, dalla data di prima immatricolazione.

8. Economicità. Riducendo al minimo la dispersione di energia, viene contenuto il consumo dei freni. Risultano inoltre assenti varie componenti sottoposte a processi di usura. La manutenzione ha così costi ridotti e trasparenti.

9. Convenienza. Grazie alla qualità costruttiva offerta da Toyota, i veicoli conservano un valore nel mercato dell’usato mediamente superiore rispetto ai competitor.

10. Innovatività. Le auto di domani sono concepite sulla piattaforma tecnologica alla base dell’ibrido Toyota.

11. Pay per Drive Connected. Oltre alla già citata Toyota Hybrid Service, garanzia che può essere estesa gratuitamente fino a 10 anni o 250.000 km, i veicoli Full Hybrid Electric Toyota godono del Pay per Drive Connected. Una formula d’acquisto personalizzabile in cui il cliente sceglie anticipo e durata, ed ha la possibilità di modulare le rate del tempo in funzione ai chilometri percorsi. E’ possibile inoltre restituire l’auto anche durante il finanziamento, usufruendo del Valore Futuro Garantito da Toyota (aggiornato in modo automatico in base ai chilometri percorsi).

Dove trovare le offerte sulla gamma ibrida?

Trivellato, Unica Concessionaria Ufficiale Toyota a Verona e provincia.

Con due showroom e due officine nel territorio scaligero, in Via Colonello Galliano 75 e Via Messedaglia 2, Trivellato è l’Unica Concessionaria Ufficiale Toyota di riferimento per Verona e provincia.

Oltre al segmento della proposta Trivellato usato Toyota, ogni mese tante offerte sull’intera gamma ibrida, tra cui il crossover ibrido Toyota C-HR. Ma anche tante promozioni su auto aziendali e KM0, con sconti che arrivano oltre il 20%, formule di noleggio dedicate ad aziende e Partite IVA e tutto il mondo Usato Toyota Plus, che garantisce la sicurezza di un acquisto certificato con garanzia fino a 36 mesi.

