Bwin Data Center: Juve favorita sul Napoli, derby romani in pareggio

La prossima giornata di campionato vedrà di fronte le due squadre protagoniste del turno infrasettimanale di Coppa Italia.

A Presentarsi al San Paolo di Napoli sarà infatti la Juventus allenata da Maurizio Sarri che rimane la favorita nei pronostici degli appassionati. Secondo i dati raccolti dal bwin data center (www.bwin.it) il 77% Dei tifosi la vede vincitrice, a fronte dell’11% che si aspetta un pareggio e un 12% che vede il definitivo riscatto della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Lo strapotere bianconero sembra confermato anche nelle scelte dei risultati esatti, con l’1-3 scelto dal 13% dei tifosi e lo 0-2 dall’11% seguito da un risultato che non dispiacerebbe ai partenopei, l’1-1 indicato dal 7%. La competizione sembra ancora più scontata tra i marcatori, con Ronaldo che segnando arriverebbe all’ottava partita consecutiva in gol in campionato. A pronosticarlo sul tabellone è un tifoso su tre, seguito a larga distanza da un altro juventino, Dybala, all’8% delle scelte.

Decisamente più equilibrato si prospetta il derby romano, con il pareggio pronosticato da un tifoso su due seguito da una vittoria della Lazio con il 33% delle preferenze. Appena il 17% crede nella vittoria della Roma, forse anche a causa della fresca eliminazione dalla coppa Italia. Il pronostico sul risultato esatto riflette direttamente l’incertezza con il 2-2 giocato dal 9% dei tifosi e l’8% raggiunto dai due risultati simmetrici 1-2 e 2-1.

Tra i marcatori l’annata strepitosa di Immobile lo porta a svettare con il 19% delle scelte, seguito dal romanista Džeko al 10%.

L’Inter - che ha perso diversi punti per strada nelle ultime giornate - dovrebbe avere gioco facile con il Cagliari secondo il 90% degli scommettitori. Se mai ci fossero dubbi sul pronostico, la conferma arriva con il risultato esatto più giocato, un rotondo 3-0 per i nerazzurri previsti per il 17%.

