Nuovo Mercedes GLB: il SUV familiare di nuova generazione

(Vicenza, 23 Gennaio 2020) - Vicenza, 23 Gennaio 2020. “Una vettura universale che si adatta a ogni situazione perché dotata delle ultime tecnologie Mercedes”. Così Bastian Bornemann, ingegnere progettista di Mercedes-Benz, ha definito il nuovo Mercedes GLB. Una nuova declinazione del concetto di SUV, pensata per le famiglie, che si colloca a metà strada tra GLA e GLC.

GLB è molto più di una family car: compatta e spaziosa, assomma in sé tutti gli elementi di successo della Stella a tre punte. Dispone del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), di sistemi di assistenza alla guida, e assicura ottime prestazioni anche nell’off-road.

Comfort e sicurezza con l’inedita GLB

Con un passo di 282 cm, il nuovo Mercedes GLB offre un abitacolo spazioso e tecnologico, contraddistinto da elementi in alluminio. Il suo carattere deciso ed elegante si riflette negli interni, che presentano incisivi elementi di design. Il vano bagagli ha una capienza compresa tra i 560 e i 1.755 litri.

GLB può ospitare fino a sette persone. Merito dei due posti supplementari, che scompaiono all’interno del pianale del vano di carico. Questa terza fila di sedili accoglie passeggeri con un’altezza massima di 1,68 metri.

MBUX consente l’interazione con l’auto tramite comandi vocali. Prevede visualizzazione personalizzabile, software con funzione di autoapprendimento e navigazione con Realtà Aumentata.

In ogni viaggio il conducente è supportato dai sistemi di assistenza attiva alla guida. Tra questi ci sono rilevamento automatico del limite di velocità, assistenza attiva al cambio corsia e alla regolazione della distanza, Brake Assist attivo e molto altro ancora. E posteggiare è un gioco da ragazzi, grazie al sistema di assistenza al parcheggio attivo e alla telecamera a 360°.

Nuova GLB 2020: la Sport Utility che ama l’off-road

Oltre a un comfort eccezionale, il nuovo Mercedes GLB garantisce grandi performance nel fuoristrada. Il programma Offroad ottimizza la trazione sui fondi insidiosi, modificando l’erogazione della potenza e la regolazione dell’ABS a seconda delle condizioni di guida.

Il pacchetto dedicato all’off-road (di cui il programma fa parte) comprende delle luci speciali che facilitano il riconoscimento degli ostacoli e un sistema di ausilio alla marcia in discesa (Downhill Speed Regulation). Non solo. Sul display del sistema multimediale vengono indicati grado di pendenza, angolo d'inclinazione e impostazioni tecniche della macchina.

Su richiesta è disponibile la trazione integrale permanente 4MATIC. Inserita all’occorrenza con l'interruttore DYNAMIC SELECT, prevede tre mappature e assicura le migliori prestazioni delle quattro ruote motrici. In modalità off-road la frizione della trazione integrale è sfruttata per il bloccaggio longitudinale.

Prezzi, consumi e motorizzazioni di nuova Mercedes GLB

Il nuovo Mercedes GLB monta, sia in versione diesel che benzina, i rinnovati motori quattro cilindri Mercedes-Benz, completamente aggiornati in vista dell’ultima edizione dei modelli compatti. Si distinguono dalla generazione precedente per maggiore potenza ed efficienza, ed emissioni più basse. Per i benzina, il motore base è l'M 282 da 1,33 litri di GLB 200.

In quanto a consumi, stando ai dati pubblicati dalla casa di Stoccarda, per i modelli diesel abbiamo 4,8-5,0 l/100km. Quelli del 200 benzina e del 250 4MATIC si attestano invece rispettivamente sui 5,9-6,2 l/100km e 7,1-7,4 l/100km. Le emissioni di anidride carbonica (CO2) sono di 134-169 g/km per le vetture benzina, 125-135 g/km per i diesel.

E il prezzo? Si parte da 35.390 euro per il nuovo Mercedes GLB1 80d Automatic Executive e si arriva a 51.000 per GLB 250 Automatic 4MATIC.

