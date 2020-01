The Empire State Building Celebrates Australia Day On January 26

Volontari preparano la cena al comitato di Bonaccini nell'attesa dell'esito del voto

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2020 Elezioni Emilia-Romagna. Al comitato del PD di Bologna, in attesa dei primi exit poll, le volontarie cucinano i gigli alla amatriciana per la sala stampa e per i sostenitori di Bonaccini. I media hanno già posizionato le telecamere in attesa delle prime dichiarazioni che dovrebbero arrivare per le 23.00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev