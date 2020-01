Riccardo Di Gasparro, l'Aranzulla del Network Marketing

(Milano, 21 Gennaio 2020) - Milano, 21 Gennaio 2020 - È conosciuto come l'Aranzulla del Network Marketing. Merito dei traguardi che ha tagliato lungo un percorso professionale che lo ha portato ad espandere il proprio business in oltre 20 Paesi nel mondo, confrontandosi con i migliori leader e milionari d’Europa e degli Stati Uniti, e facendo risparmiare centinaia di migliaia di euro alle aziende che lo hanno selezionato come consulente. Qual è il segreto di Riccardo Di Gasparro? Com’è riuscito a far decollare la sua attività di network marketing?

Il mondo del network marketing entra a far parte della vita di Riccardo solo in seguito a numerose esperienze formative e lavorative. Studia per fare il grafico pubblicitario, presso l'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma, ma svolge anche lavori più ordinari: manovale in cantiere, buttafuori, magazziniere, cameriere a Piazza del Popolo a Roma, venditore telefonico.

Da tutto ciò emerge una profonda frustrazione che lo porta verso nuovi orizzonti, alimentati dall’ambizione e la voglia di vincere: "Quando chiedi, ricevi" sostiene la Legge dell'Attrazione, che Di Gasparro ha reso parte della propria filosofia di vita. Il 2009 è l’anno in cui inizia la sua avventura nel campo del network marketing, grazie a un’opportunità di business in Emilia-Romagna giunta da una perfetta sconosciuta.

I primi passi sono pieni di esitazione e incertezza, i guadagni sono pressoché assenti. Invece di darsi per vinto, insiste e porta avanti il progetto. Il 2012 segna l’avvio della seconda avventura nella realtà del network ed è tutta un’altra storia. Al termine del primo semestre nel nuovo network ottiene la prima importante qualifica.

Il periodo che va dal 2013 al 2017 è caratterizzato da spostamenti in tutta Italia e persino in Europa e nel mondo, grazie al network marketing. Di Gasparro prende parte decine di volte a eventi e incontri di Leadership internazionali in città quali Las Vegas (Nevada, USA), Saint Louis (Missouri, USA), Tampa (Florida, USA), Praga (Repubblica Ceca), Bucarest (Romania), Lione (Francia), Londra (Inghilterra) e altre ancora.

Nell’ambito degli incontri più importanti, in occasione dei quali si è confrontato con diversi multimilionari del settore, c’è la conoscenza, nel 2013 a Las Vegas, di Don e Nancy Failla, leggende viventi del mondo del network. Deve attendere però il 2017 per ricevere la qualifica più ambita nell’industria del network, quella di Consulente Diamante, chiudendola in soli 27 giorni con un fatturato di centinaia di migliaia di euro.

Ciò è stato possibile grazie alle doti strategiche acquisite, che hanno per altro concorso alla crescita personale e professionale di centinaia di suoi collaboratori. Il 2017 porta un’altra rilevante novità. Spinto dal desiderio di conferire valore e competenze alla realtà del network, Riccardo lanciawww.riccardodigasparro.com, che attualmente è il blog di network marketing più seguito in Europa, merito degli oltre 600.000 visitatori all’anno.

Sul blog, come sul canale YouTube Riccardo Maria Di Gasparro, sono disponibili tantissimi materiali formativi di ogni genere, realizzati sia in formato video che testuale. Viene inoltre presentata l’opportunità di acquistare videocorsi e pacchetti di formazione mirata, articolata in vari livelli: dai prodotti per i neofiti a quelli per professionisti e aziende. L’offerta di prodotti e servizi include la consulenza strategica destinata ad aziende del settore, che per molti costituisce l’arma segreta.

La sua rete è rappresentata da migliaia di distributori, presenti in oltre 20 Paesi del mondo. E nel 2019 ha tagliato un nuovo ragguardevole traguardo: circa 60 nuovi rank nel suo team su territorio nazionale italiano, dai 2.500 euro in su.

Riccardo Di Gasparro, in tante occasioni, ha posto l’accento sulla scarsa formazione di qualità nel campo del network, in Italia come nel resto del mondo. Ne ha parlato in numerosi articoli, tra cui Corso di formazione network marketing? Vai a colpo sicuro!

Per questa ragione ha voluto inaugurare la sua personale piattaforma strategica online, rivolta a tutti i networkers che intendono accrescere drasticamente le loro competenze e la loro crescita personale. È il primo, nel nostro Paese, a lanciare una piattaforma di questo livello, che sarà operativa da febbraio 2020.

