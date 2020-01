LONGi Selected as PV Sponsor for China Pavilion at Expo 2020 Dubai UAE

Boeing abbattuto in Iran, un minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 gennaio 2020 Boeing abbattuto in Iran, un minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime Il Parlamento europeo offre un minuto di silenzio per le vittime dell'aereo abbattuto in Iran. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev