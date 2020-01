Juve favorita per il 71%, Inter solo per il 60%

(Roma, 10 gennaio 2020) - bwin data center: 26% tifosi aspetta Ronaldo in gol per sesta partita consecutiva

Domenica 12 gennaio andrà in scena il Big match tra Roma e Juventus, curiosamente la seconda partita casalinga per una squadra romana nello stesso weekend così da lasciare libero lo Stadio Olimpico con un turno d’anticipo alla fine del campionato in vista degli Europei.

Per gli appassionati il fattore campo non basterà ai giallorossi, infatti il bwin Data Center registra una fortissima prevalenza di scommesse sulla vittoria della squadra allenata da Sarri con il 71% delle preferenze, il 25% sul pareggio e solamente il 4% sulla vittoria della Roma.

Il risultato più giocato dai tifosi è lo 0-2 in favore dei bianconericon ben il 14% delle scelte. Curiosamente al secondo posto troviamo la vittoria della Roma per 3-1 con il 9%. Chiude il podio l’1-3 con l’8%.

Se parliamo di marcatori il nome di Ronaldo risulta sempre in cima alle classifiche, tornato in splendida forma ottiene il 26% del totale delle puntate. Nei primi 4 marcatori l’unico giocatore in giallo rosso è Dzeko con il 10%, seguono Dybala e Pjanic con rispettivamente il 9% e il 3%.

Dopo l’importantissimo 1-3 rifilato al Napoli la scorsa settimana, l’Inter dovrà lottare per mantenere la vetta della classifica contro una straripante Atalanta reduce da due 5-0 consecutivi. I dati del bwin Data Center ci mostrano come il 60% degli appassionati crede comunque nella vittoria della squadra di Conte, il 19% nella vittoria dell’Atalanta e 21% nel pareggio.

Si affronteranno il miglior attacco (Atalanta) e la miglior difesa (Inter) e nonostante si viaggi ad una media di quasi 3 goal a partita quando le due squadre si affrontano il risultato esatto più atteso dai tifosi è lo 0-0seguito dal 2-1 e 2-0 in favore dell’Inter.

Il marcatore più atteso è ancora una volta Lukaku con il 15% delle preferenze, seguito dal suo compagno di reparto Lautaro Martinez al 13%, Ilicic il primo dei bergamaschi al 6%.

Ufficio stampa MSL

Federica Ponzo - 0668432590 - federica.ponzo@mslgroup.com