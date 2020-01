Fattoretto Srl sponsor al 4ecom di Milano

(Milano, 8 gennaio 2020) - La terza edizione del 4ecom

Milano, 8 gennaio 2020. Un’occasione unica per imprese, imprenditori, manager e professionisti del settore ecommerce per scoprire i trend più innovativi legati al settore o per sviluppare o approfondire le competenze coinvolte per eccellere in questo campo.

Il 4ecom è nato per incontrare e mettere in connessione persone e idee del mondo dell' eCommerce, per approfondire e cogliere opportunità di marketing e business. Per la terza edizione il focus sarà quello dei risultati derivanti dall'utilizzo di strategie e tool, business case reali raccontati dagli stessi eCommerce Manager.

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di incontri One-to-One tra i partecipanti all'evento per condividere le esperienze maturate nel proprio settore e di prendere parte a Tavole Rotonde di approfondimento sui temi che verranno resi noti a breve.

La Fattoretto Srl, capitanata del SEO Massimo Fattoretto per l’occasione terrà uno speech in sala plenaria ed un workshop per aiutare imprenditori e manager nel potenziare la visiblità in Google dei propri ecommerce.

Nella giornata si alterneranno casi, esperti, testimonianze, dati, dibattiti e workshop, un’occasione unica per le imprese, gli imprenditori, i manager i professionisti delle filiere digitali e logistiche per sviluppare competenze, idee e riferimenti in tema di commercio digitale.

I servizi proposti dalla Fattoretto Srl

Azienda storica in ambito SEO per e-commercenel panorama nazionale, la Fattoretto Srl è una delle aziende più riconosciute nel panorama italiano, specializzata in consulenza SEO e Digital PR per e-commerce, offre alle aziende servizi specifici e mirati per migliorare lavisibilità sui motori di ricerca e aumentare le vendite dei prodotti.

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno al cliente per portare risultati concreti!” Queste le parole di Massimo Fattoretto, che spiega come con la sua azienda propone una consulenza ad hoc, definita in base al piano di marketing preparato per il cliente.

L’offerta dell’agenzia veneta orientata alla consulenza degli e-commerce, si completa grazie alle attività di Digital PR e di link building che prevedono la pubblicazione di contenuti editoriali sulle migliori testate nazionali per il potenziamento della brand awareness e per migliorare il posizionamento degli e-commerce che si affidano alla loro consulenza.

