YESLY, una smart home tutta italiana a Las Vegas

(Torino, 3 gennaio 2020) - Torino, 3 gennaio 2020

YESLY è il sistema per rendere smart ogni abitazione in pochi e semplici passi, completamente made in Italy, che verrà presentato al CES 2020, il main event in tema di elettronica di consumo e tecnologia che si terrà a Las Vegas, Nevada, dal 7 al 10 gennaio 2020. Il sistema è opera di Finder, azienda italiana che opera su scala mondiale, che sarà l’unica azienda italiana presente al Consumer Electronics Show all’interno dell’ampio padiglione dedicato ai nuovi sistemi di smart-home.

Un orgoglio tutto italiano che andrà a calcare un palco internazionale prestigioso: l’evento di Las Vegas, infatti, è un luogo d’incontro unico e speciale per le aziende che operano nel settore della tecnologia di consumo. I temi trattati durante la tre giorni no-stop sono molti: dai sistemi per la casa intelligente alle tecnologie blockchain, dalle novità sui sistemi infotainment a quelle nel settore automotive, l’evento abbraccia un mercato ampio che quest’anno, in particolare, vedrà il concetto di IoT sviluppato in tutte le sue forme. Oltre a Finder, saranno presenti brand del calibro di Apple (che parteciperà 28 anni dopo l’ultima volta) Sony, Samsung, Microsoft, LG che presenteranno nuovi prodotti e tecnologie.

Uno spazio enorme che ogni anno attira migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo: dai dati dello scorso anno, per esempio, sono risultate circa 182 mila presenze provenienti da 160 paesi e più di 4400 aziende partecipanti. Finder sarà tra le company italiane della nuova edizione: la storica azienda italiana, nata nel 1954 nella provincia di Torino, specializzata nella produzione di relè e di componenti elettromeccanici, sarà presente con due novità dedicate al settore civile e residenziale: YESLY l’innovativo sistema di comfort-living dedicato al controllo di luci e tapparelle elettriche e Bliss, moderna gamma per la termoregolazione civile composta da un termostato e un cronotermostato per gestire la temperatura della propria abitazione anche da remoto.

YESLY, LA SMART HOME PER TUTTI

Semplicità, sicurezza, comfort e design i temi chiave: YESLY è, infatti, un sistema implementabile e perfettamente integrabile a seconda dell’esigenza abitativa, grazie a un design elegante, minimal e versatile. I dispositivi che lo compongono sono facili da installare e semplici da utilizzare: basta l’intervento del proprio elettricista di fiducia e l’utilizzo di un’app dedicata per configurare e utilizzare i vari dispositivi all’interno della propria casa o da remoto. L’estremo comfort di YESLY è garantito sia dalla possibilità di gestire con il proprio smartphone luci, tapparelle elettriche e riscaldamento (con l’aggiunta di Bliss) ovunque ci si trovi, sia dall’opportunità di poter usare gli assistenti vocali di Google e Amazon per il comando dei dispositivi.

La partecipazione al Consumer Electronics Show rappresenta, per tutte le aziende, un’importante occasione di networking: oltre alla presenza di top manager a livello mondiale,

sono in programma oltre 250 conferenze durante le quali si affronteranno tecnologie emergenti e future e i trending topic del momento quali 5g and mobility, privacy e sicurezza, AI, home entertainment, IoT Business Logic e molti altri.

INFO SULL’EVENTO

La nuova edizione del Consumer Electronics Showsi terrà presso il Las Vegas Convention Center dal 7 al 10 gennaio 2020 e avrà una copertura mediatica internazionale grazie alla presenza di giornalisti e blogger provenienti da ogni angolo del mondo. Tre giorni intensi in cui tutti i riflettori saranno puntati su Las Vegas e sul mondo della tecnologia, alla ricerca di indizi su quali saranno i principali tech trend del prossimo futuro.

Credits: Finder spa

Per info: https://yesly.findernet.com/it/contatti/

Contatti:

Pierluigi Voghera – Marketing Manager Finder spa p.voghera@findernet.com

+393389346849