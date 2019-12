Supercoppa: Juve vincente per il 64%, Ronaldo protagonista per il 36%bwin data center: 55% dei tifosi crede nella vittoria del Sassuolo sul Napoli

(Roma, 20 dicembre 20119) - In quest’ultimo weekend di calcio prima della pausa natalizia, Juventus e Lazio saranno impegnate in Arabia Saudita nella sfida per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. La Juventus ha così l’occasione per riscattare la cocente sconfitta subita in campionato da parte dei bianco-azzurri, la prima in una competizione ufficiale da quando è allenata da Sarri.

Nonostante l’ottimo stato di forma della Lazio, il 64% degli appassionati crede in una vittoria della Juventus mentre il 36% ipotizza una nuova affermazione dei bianco-azzurri.

Dopo lo straordinario gesto atletico contro la Samp e le ultime performance che lo hanno reso protagonista il marcatore più atteso è Ronaldo. Secondo il bwin data center (bwin.it) i tifosi hanno pochi dubbi: il 38% pronostica Ronaldo come primo marcatore della serata seguito dal capocannoniere della Serie A Immobile con il 21% eda Dybala al 11%.

L’attesa è comunque per una sfida con molti gol, l’85% dei tifosi si aspetta almeno 3 gol prima della fine dei tempi regolamentari mentre i risultati più attesi sono per il 28% degli appassionati il 2-0 perla squadra allenata da Sarri ed il 3-1 sempre per i bianconeri con il 17% dei pronostici mentre l’8% crede in un pareggio 2-2 alla fine dei tempi regolamentari.

In Italia invece si giocherà l’ultima giornata di campionato prima della sosta natalizia con il 57% dei tifosi che sembrano convinti che lacura Pioli possa spingere il Milan alla vittoria a Bergamo mentre appena il 32% pensa ad una vittoria dell’Atalanta e l’11% confida nel pareggio. Curiosamente i risultati più attesi sono a favore degli uomini guidati da Gasperini con il 23% che si aspetta un rotondo 3-1 e il16% una vittoria di misura per 3-2. Stessa situazione per il primo marcatore che sarà Muriel per il 19%, Ilicic per il 12%ePiatek primo dei milanisti per l’11%, protagonista di una doppietta nello scontro della scorsa stagione.

Decisamente di sfiducia l’atteggiamento dei tifosi verso il Napoli che si vede addirittura superato nei pronostici dal Sassuolo, atteso vincitore dal 55% dei tifosi, contro il 30% di chi vede la prima vittoria azzurra con Gattuso in panchina e del 15% di chi siaspetta un altro pareggio. Tra i marcatori ad essere i più attesi sono però i napoletani con Milik al 36% e Mertens al 14%.

