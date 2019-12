Tupy acquires Teksid´s cast iron components business from Fiat Chrysler Automobiles

Crocifisso in Consiglio Regionale, il Piemonte dice sì

(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 18 dicembre 2019 Crocifisso in Consiglio Regionale, il Piemonte dice sì Il dibattito sul crocifisso approda in Consiglio Regionale del Piemonte. Con 27 sì della maggioranza e del gruppo moderati e 8 no della minoranza, l'Assemblea ha approvato l'ordine del giorno, presentato da Andrea Cane della Lega, che impegna il Consiglio e la Giunta Regionale a difendere e ...