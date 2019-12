Natale 2019: per i regali online si punta su abbigliamento e accessori di lusso

(Mantova 18 dicembre 2019) - TheDoubleF, la boutique online per i tuoi regali di Natale

Mantova, 18 dicembre 2019. Per l’acquisto di un regalo di Natale che sia in grado di stupire e di essere apprezzato da chi lo riceve, si può decidere di optare per qualcosa di ricercato. I capi d’abbigliamento e gli accessori si prestano bene allo scopo: puntando su un marchio conosciuto a livello internazionale e su un prodotto che rientra nei gusti personali di chi riceverà il regalo si avrà la certezza di non sbagliare.

Per l’acquisto dei regali di Natale ci si può affidare a TheDoubleF, una fornitissima boutique online punto di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti dei migliori marchi. È il luogo digitale perfetto per chi ama l’alta moda e vuole acquistare un regalo che sia apprezzato da una persona che condivide questa stessa passione.

Nella boutique online di TheDoubleF i clienti possono trovare sia le proposte delle ultime collezioni dei migliori stilisti, sia accessori e capi d’abbigliamento delle passate stagioni. La boutique è diventata famosa anche per le diverse collaborazioni che ha stretto con vari marchi e che hanno portato alla creazione delle capsule collection, vendute anche loro sul sito ufficiale.

Regali Natale donna 2019

La boutique online ospita diverse idee per fare i regali di Natale per donna. Nell’apposita categoria del sito si potranno visionare gli ultimi arrivi, oppure si potranno organizzare i risultati in base al marchio o alla tipologia di prodotto che si sta cercando. Di seguito, sono indicate due delle migliori proposte per questo Natale.

Manokhi Biker Oro

Il Manokhi Biker Oro è uno dei giubbotti più richiesti. Presentato nella collezione A/I 2019-20, è subito riuscito a diventare iconico. Ha una elegante e funzionale chiusura zip posta lateralmente, inoltre ha anche una cintura posta in vita.

La tonalità oro è molto richiesta e potrebbe essere una valida scelta per fare un regalo ricercato e particolare. In alternativa si può puntare sulla versione classica in pelle nera, colore che non passa mai di moda.

Gucci Borsa Arly

Le donne amano le borse, a maggior ragione se sono state disegnate da stilisti importanti. Tra i marchi più richiesti rientra Gucci, con numerosi modelli in catalogo. Una proposta regalo per questo Natale è la Gucci Borsa Arly, disponibile sia in bianco che in nero.

Si tratta di una borsa a spalla di piccole dimensioni, con tracolla regolabile, tasca interna dotata di cerniera, comoda chiusura a calamita e logo con la doppia G in metallo sul fronte.

Regali Natale uomo 2019

La boutique online TheDoubleF è la soluzione perfetta anche per chi sta cercando un regalo di Natale per uomo. Mentre per le donne la scelta solitamente è più semplice, in quanto utilizzano un gran numero di accessori, acquistare un regalo da uomo potrebbe risultare complesso. Di seguito due proposte interessanti presenti su TheDoubleF e pensate per gli uomini.

Givenchy Zaino con logo

Gli uomini non utilizzano le borse, ma trovano utili gli zaini. Uno zaino di alta moda può essere utilizzato in modo tradizionale, per portare con sé gli oggetti, ma anche come accessorio per completare l’outfit. Tra i tanti modelli disponibili per uomo, lo zaino Givenchy con logoè uno dei più apprezzati: fa parte della collezione A/I 2019-20, è proposto in colore nero ed è molto capiente, con diverse tasche interne e laterali in cui riporre gli oggetti.

Gucci Sneaker Ace

Il regalo perfetto per chi guarda al futuro sono le Gucci Sneaker Ace, scarpe della collezione Primavera/Estate 2020. Realizzate in pelle bianca, presentano i tradizionali colori del marchio Gucci e la scritta Gucci Band. Il retro delle scarpe è diverso, infatti una delle due presenta un dettaglio in rosso, mentre l’altra ne ha uno in verde.

