LE FONTI, UNICA TV IN CRESCITA E DA GENNAIO RADDOPPIANO GLI STUDI: 2.000 MQ IN CORDUSIO

(Adnkronos) - Prima per sviluppo nel settore dei media, Le Fonti Tv è pronta a inaugurare i nuovi studi nel centro di Milano:

telecamere in 4k, regia audio-video di ultima generazione.

In palinsesto, format originali con Alan Friedman e Alberto Forchielli

Milano,18 dicembre 2019 – Le Fonti Tv si consolida come una realtà unica nel panorama dei nuovi mezzi di informazione. In appena 2 anni di programmazione, la prima vera live streaming television, nata in Via Dante nel cuore di Milano, ha avuto uno sviluppo esponenziale ed è tra i Leader della Crescita del Sole 24 Ore, collocandosi all’82° posto su 400 realtà imprenditoriali, prima nel settore dei media.

In un momento di grande incertezza per l’informazione, Le Fonti Tv ha intuito con grande anticipo le enormi potenzialità dello streaming e del digitale. E ora punta all’espansione, moltiplicando i propri spazi nel centro della città, mentre la maggior parte delle produzioni è costretta al trasferimento in zone periferiche.

A gennaio 2020, con una grande maratona-live, Le Fonti Tv inaugurerà i nuovi studi per un totale di 2.000 metri quadri in Cordusio. La nuova struttura ospita tutto quello che una redazione del futuro deve possedere: telecamere in 4k, luci a led a basso consumo per rispettare l’ambiente, regia video e audio di ultima generazione, una complessa rete di cablaggio e canalizzazione nascosta, pannelli fonoassorbenti per garantire un’acustica ai massimi livelli.

Oltre allo studio web-televisivo, c’è anche un acquario con regia pronto per produrre podcast e web-radio. Un’ampia zona è poi destinata alla redazione tv e alla sala montaggio per lo sviluppo di servizi giornalistici, produzioni originali e contenuti adatti ai social network.

"Siamo proiettati al futuro puntando sull’innovazione e la creatività. Ad oggi siamo in grado di offrire il meglio in termini di tecnologia orientata allo streaming" ha dichiarato Guido Giommi, Presidente di Le Fonti. “Lo sdoppiamento degli studi permetterà poi di dedicarne uno esclusivamente al canale internazionale, con programmazione in lingua inglese”

Gli studi, ideati e allestiti dai responsabili dell’area tecnica Francesco Di Bitetto e Luigi Di Felice, non si limiteranno ad ospitare il flusso dell’informazione economico-finanziaria. In cantiere, infatti, ci sono nuovi programmi con personaggi di spicco come Alan Friedman, Alberto Forchielli, Antonello Piroso, Debora Rosciani.

In palinsesto troveranno spazio anche format originali dedicati a politica, controinformazione, fact-checking che saranno condotti da anchor di esperienza come Manuela Donghi, Annalisa Lospinuso, Alex Soldati, Aleksandra Georgieva e Annabella D’Argento, sotto la guida del Direttore di Le Fonti Tv, Giuseppe Di Vittorio.

Il salotto di via Dante va aggiungersi agli studi televisivi già presenti all’estero, dove la presenza di Le Fonti è più forte che mai: Hong Kong, Singapore, New York, Londra e Dubai.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/