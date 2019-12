X FACTOR 13: SOFIA LA FAVORITA PER 58%

(Roma 12/12/2019) - Booda primi eliminati per l’88% del pubblico

Vincente X Factor 13

In attesa che si aprano le votazioni gli appassionati si stanno scatenando per aggiungere più emozione alla straordinaria serata conclusiva di X Factor provando ad indovinare non solo il vincitore - pronostico che ha attirato l’attenzione del 62% degli appassionati di questa settimana - ma anche primo eliminato (18%) e podio esatto (16%). Appena il 4% si è invece cimentato con la scelta del Giudice vincente, probabilmente considerata assimilabile a quella del vincitore a questo punto del programma.

Sia gli esperti che il pubblico sembrano convergere con i pronostici che convergono sulla diciassettenne Sofia Tornambene in arte “Kimono” quale super favorita alla vittoria della 13° edizione di X Factor in programma al Mediolanum Forum di Assago.

A rilevarlo è l’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) che registra il 58% delle preferenze del pubblico su “Kimono”, il 28% su Sierra e appena il 9% su Booda e il 5% su Davide Rossi. E se gli ultimi due sembrano tagliati fuori dalle previsioni non si può non prestare attenzione ai Sierra che hanno progressivamente convinto i telespettatori nel corso dei live passando da una quota 31.00 a quella attuale di 2.50.

Primo Eliminato

Se il vincente di X Factor mette tutti d’accordo, i quotisti e il pubblico hanno opinioni differenti in merito al primo eliminato della finale di giovedì.

Se le quote suggeriscono un’uscita prematura per Davide Rossi, il pubblico si concentra sui Booda con addirittura l’88% delle scelte a fronte dell’1% delle giocate su Davide Rossi.

Decisamente un tracollo di fiducia per i Booda, che hanno visto l’inversione di fiducia del pubblico dopo il primo live con gli inediti e raccolto appena il 2% delle scelte che li riguardano in quest’ultima settimana.

Giudice Vincente

La prima sorpresa si è già verificata sul fronte dei giudici, con Mara Maionchi favorita alla vittoria finale per tutta l’edizione con oltre il 55% delle preferenze che è rimasta senza concorrenti dopo l’eliminazione di Simone Campagna. In questa settimana le preferenze per il giudice vincente si sono quindi divise quasi equamente tra Sfera Ebbasta e Samuel lasciando appena il 22% delle preferenze a Malika Ayane.

Podio In Ordine

Tanta curiosità anche per la possibilità di scommettere sull’esatto podio finale, con l’81% delle previsioni che condividono la prima posizione di Sofia Tornambene e il podio più giocato dal 43% degli utenti che vede il trio Kimono-Sierra-Booda, seguito da Sofia-Davide-Sierra (11%) e Sofia-Booda-Davide (10%). Bisogna arrivare al quarto posto (9%) per trovare la prima alternativa senza Kimono al primo posto: Sierra-Sofia-Davide.

