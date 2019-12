Saudi Ambassador to Yemen Mohammed Al Jabir Meets MSF Delegation

Televisione

Video Tu si que vales, il duo Deadly Games tra fruste e balestre. Lei super sexy, ma quanti rischi

Tu si que vales, brividi nel corso della finale per il numero presentato da Deadly Games. Prima i colpi di frusta per decapitare le rose tenute in mano e in bocca dalla sexy e sensuale ragazza del duo, poi il lancio di armi da taglio con lui bendato e lei che dà indicazioni, infine un colpo di balestra che manda in frantumi un bicchiere. Una esibizione ad altissimo tasso di rischio che ha messo ...