SNAI – MotoGp: Marquez mette tutti in filaIl match point in Thailandia è a 2,00

(Milano 3 ottobre 2019) - Il pilota della Honda è favorito sul circuito di Buriram, dove la vittoria vorrebbe dire trionfo mondiale – Dovizioso resta in gioco solo con un successo, ma il pilota della Ducati vale 4,50 – Valentino Rossi è più arretrato: sul Dottore si punta a 10 volte la scommessa - Bagarre ai vertici in Moto3: Arbolino avanti a Dalla Porta.

Milano, 03 ottobre 2019 - Marc Marquez è pronto a sfruttare il primo match-point per conquistare il titolo mondiale della MotoGp: è il grande favorito dagli analisti SNAI per il Gran Premio di Thailandia, che si corre questo week end sul circuito di Buriram. Con una vittoria - ma gli basta anche meno - diventerebbe campione e dopo una stagione dominata in lungo e in largo (sono già otto i suoi successi) è dato a 2,00 per mettere il suo sigillo anche su questa gara. Lo segue nelle quote, così come nella classifica, Andrea Dovizioso, l'unico ancora teoricamente in corsa, ma con un distacco di 98 punti: il pilota della Ducati è dato a 4,50, mentre si punta a 6,50 su Maverick Viñales della Yamaha. A 7,50 Alex Rins della Suzuki assieme a Fabio Quartararo, che come al solito svetta nelle previsioni sulle qualifiche: il francese in pole viaggia a 3,50, davanti ha solo Marquez, a 2,25. Tornando alla gara, parte leggermente indietro Valentino Rossi che ha migliorato di recente le sue performance, ma non ancora abbastanza: su di lui si punta a 10.

Moto3, è sfida a tre - Accesissima, invece, la competizione in Moto3: nella classe minore, a cinque gare dal termine del mondiale, in cima alla classifica ci sono tre piloti racchiusi in 29 punti. I trader SNAI prevedono il guizzo verso l'alto di Tony Arbolino, ora terzo, ma favorito nella gara di domenica a 4,50. A brevissimo giro la coppia formata dal leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta e da Aron Canet, primo inseguitore, entrambi a 5,50. In Moto2, invece, sarà lotta tra il capoclassifica Alex Marquez, a 2,75, e Augusto Fernandez, avvicinatosi alla vetta con due vittorie nelle ultime tre gare: la sua quota è pari a 3,50.

