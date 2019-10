Schneider Electric invita le aziende a collaborare su efficienza e sostenibilità all’Innovation Summit di Barcellona

(Barcellona, 3 ottobre 2019) - • L’obiettivo di aumentare del 50% l’efficienza e ridurre l’emissione di CO2 è realistico, grazie alla trasformazione digitale e energetica

• Le ultime innovazioni EcoStruxure™ consentono di raggiungere nuovi livelli di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità, apertura e connettività

• Nuove partnership accelerano la fornitura di soluzioni digitali per l'energia e l'automazione per edifici, data center, infrastrutture e clienti industriali

Barcellona, 3 ottobre 2019 -Schneider Electric, ha calcolato che il 50% delle emissioni globali di CO2 potrebbe essere eliminato entro il 2040 se nella metà degli edifici esistenti fossero implementate misure di risparmio energetico utilizzando tecnologie digitali, portando avanti di pari passo i processi di elettrificazione e decarbonizzazione in tutto il mondo.

In occasione dell'Innovation Summit dell'azienda, che si sta svolgendo fino a oggi nella città di Barcellona, Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha invitato oltre 3.500 clienti, partner, fornitori e influencer a lavorare insieme per far sì che ciò diventi realtà, per migliorare l'efficienza delle aziende e per un pianeta e uno sviluppo più sostenibile per tutti. Edifici, data center, infrastrutture e industria sono responsabili di circa il 70% del consumo energetico mondiale.

"Stiamo vivendo un cambiamento di portate epocale, legato alla elettrificazione e alla digitalizzazione, che favorisce un nuovo paradigma di sostenibilità", ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, Presidente e CEO, Schneider Electric. "Per la prima volta nella nostra storia, possiamo tutti partecipare a un cambiamento di passo in termini di efficienza e alla rara opportunità di conciliare il paradosso tra il progresso per tutti e un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Siamo pronti a lavorare con i nostri clienti e partner per sbloccare nuove opportunità di efficienza e sostenibilità".

Schneider Electric ha svelato anche le ultime innovazioni in EcoStruxure, la sua architettura e la sua piattaforma per l'IoT, plug and play, aperta e interoperabile.

• EcoStruxure Power 3.0, la terza generazione della piattaforma EcoStruxure Power dell'azienda, sfrutta le nuove tecnologie digitali per offrire maggiore efficienza, affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell'energia.

• Novità assoluta, EcoStruxure Micro Data Center C-Series 6U Wall Mount è un micro data center per applicazioni “edge” caratterizzato da un design a basso profilo, che lo rende meno intrusivo del 60%, consentendo di montare server di grandi dimensioni massimizzando lo spazio disponibile a terra.

• La nuova Suite EcoStruxure Plant Performance Advisors aiuta le aziende attive nei settori Food & Beverage, minerario, Oil & Gas, Water & Wastewater e altri mercati a sfruttare i dati provenienti dai processi e dai sistemi di automazione industriale per aumentare la redditività operativa.

• La nuova soluzione EcoStruxure Building Connected Room offre ai proprietari di immobili e strutture ricettive un hub di connettività per una maggiore efficienza operativa ed energetica e un'esperienza più personalizzata per gli occupanti.

Schneider Electric ha inoltre annunciato tre nuovi programmi di partnership. Schneider Electric Technology Partner è un nuovo programma specializzato studiato su misura per le aziende tecnologiche che desiderano scalare e innovare all'interno delle loro aziende. Sfruttando un approccio di certificazione e facilitato attraverso Schneider Electric Exchange, un ecosistema aperto e una piattaforma di business, i partner avranno l'opportunità di arricchire le soluzioni che risolvono le sfide in termini di efficienza e sostenibilità che i clienti si trovano ad affrontare.

L'azienda ha poi annunciato la collaborazione con i leader del settore tecnologico Avnet e Iceotope per sviluppare congiuntamente soluzioni innovative di liquid cooling per i data center. In collaborazione con ThoughtWire, un fornitore leader di tecnologie Digital Twins, l’azienda sta lavorando per creare ospedali digitali più intelligenti e più connessi, più efficienti e più sicuri per i pazienti.

Infine, si è ricordato che all’inizio di quest'anno, l'azienda ha presentato il suo quadro di media tensione senza gas che utilizzerà aria pura al posto del gas SF6 e permetterà agli utenti di fare un ulteriore passo avanti nell’adozione di soluzioni completamente sostenibili. Anche questa nuova generazione di soluzioni è completamente digitalizzata, per consentire di sfruttare al meglio i dati resi disponibili attraverso componenti e sistemi connessi. La nuova tecnologia raggiunge un livello di efficienza in termini di costi vitale per l'adozione su vasta scala di apparecchiature più sostenibili.

Ultima tappa per il tour mondiale Innovation

L'Innovation Summit di Barcellona si svolge il 2-3 ottobre presso l'International Convention Centre (CCIB) ed è l'ultima tappa dell'Innovation Summit World Tour di Schneider. Offre a più di 3.500 clienti, partner, fornitori e influencer, e a migliaia di altri partecipanti virtuali, l'opportunità di ascoltare le ultime riflessioni su "Alimentare e digitalizzare l’economia" e su temi critici globali quali sostenibilità, elettrificazione, digitalizzazione, innovazione, gestione dell'energia e automazione industriale. I partecipanti possono toccare con mano le ultime tecnologie e soluzioni presso l'Innovation Hub di 5.000 metri quadrati dell'azienda e conoscere i successi reali di una serie di aziende leader del settore. Al Summit sarà inoltre presente la rete di alleanze digitali strategiche, partner tecnologici, EcoXpert™ e start-up. Sono rappresentati oltre 50 partner, tra cui Microsoft, Cisco, Cisco, Dell EMC, Autogrid, Danfoss e Somfy, con offerte complementari alle soluzioni EcoStruxure di Schneider.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:https://www.schneider-electric.com/en/about-us/events/innovation-summit-barcelona.jsp

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali siano diritti umani fondamentali. Vogliamo offrire a tutti l’opportunità di ottenere di più con meno risorse, perché il nostro motto “Life Is On” abbia valore per tutti, ovunque e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per l'energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo tecnologie per cui siamo leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni per abitazioni residenziali, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che promuova i valori in cui anche noi crediamo: significato, inclusione, responsabilità.

